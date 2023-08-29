Люся Чеботина пожаловалась на преследования соседа

И иногда некоторые мужчины проявляют к артистке весьма нездоровый интерес. Как раз о таком случае она и рассказала в одном недавнем интервью.Люся поделилась неприятной историей, которая с ней произошла. Один молодой человек, а точнее сосед, стал буквально следить за ней и даже пытался ухаживать, создавая определенные ситуации. По словам Чеботиной, это очень напугало и оттолкнуло ее.«Сначала следил за мной, а потом как-бы неожиданно мы встречались с ним на дороге», — поделилась поп-звезда.На вопросы про свою личную жизнь Люся предпочитает больше не отвечать.Певица, которая ранее была весьма откровенна с поклонниками, со временем поняла, что недоброжелатели любят использовать информацию против нее, «дергая за ниточки и сплетничая за спиной».