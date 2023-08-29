Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Люся Чеботина пожаловалась на преследования соседа

Сегодня, 09:53
26-летняя певица Люся Чеботина обладает яркой внешностью и пользуется успехом у противоположного пола.

Люся Чеботина пожаловалась на преследования соседа
И иногда некоторые мужчины проявляют к артистке весьма нездоровый интерес. Как раз о таком случае она и рассказала в одном недавнем интервью.

Люся поделилась неприятной историей, которая с ней произошла. Один молодой человек, а точнее сосед, стал буквально следить за ней и даже пытался ухаживать, создавая определенные ситуации. По словам Чеботиной, это очень напугало и оттолкнуло ее.

Люся Чеботина пожаловалась на преследования соседа


«Сначала следил за мной, а потом как-бы неожиданно мы встречались с ним на дороге», — поделилась поп-звезда.

На вопросы про свою личную жизнь Люся предпочитает больше не отвечать.

Люся Чеботина пожаловалась на преследования соседа


Певица, которая ранее была весьма откровенна с поклонниками, со временем поняла, что недоброжелатели любят использовать информацию против нее, «дергая за ниточки и сплетничая за спиной».


← Новая причёска Ким Кардашьян вызвала ...

Ключевые слова: Люся Чеботина, olganews

Количество просмотров: 767
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Люся Чеботина появилась на шоу «Авторадио» в откровенном наряде и рассказала, что ее связывает с Киркоровым
«Человек не справляется с успехом другого»: Люся Чеботина высказалась о дружбе с Клавой Кокой
Люся Чеботина перестала скрывать свои отношения с Юркиссом
«Красота, которая спасёт Мир»: Глюкоза, Анита Цой, Люся Чеботина, Валя Карнавал и Ольга Бузова блистали на новогоднем концерте
Тимати выложил трогательные снимки с повзрослевшими детьми от разных женщин 40-летний рэпер Тимати (Тимур Юнусов) - дважды отец.
Алана Мамаева заявила, что Виктория Боня сделала пластическую операцию по бартеру Виктория Боня сейчас находится в США, куда улетела, чтобы сделать пластическую операцию у хирурга, который потрудился над внешностью Беллы Хадид.
Алена Водонаева показала неоднозначные фото с сыном Богданом в его день рождения 41-летняя телеведущая Алена Водонаева воспитывает единственного сына Богдана.
Кристина Асмус наглядно показала, как похудела после отравления В конце прошлой недели 35-летняя Кристина Асмус сообщила о проблемах со здоровьем.
Супермодель в Греции: Клаудия Шиффер отпраздновала свой 53-день рождения 25 августа звезде подиумов исполнилось 53 года.
Люся Чеботина пожаловалась на преследования соседа 26-летняя певица Люся Чеботина обладает яркой внешностью и пользуется успехом у противоположного пола.
Новая причёска Ким Кардашьян вызвала споры в соцсетях Светская львица появилась на благотворительном вечере в новом образе.
Две Барби: певица Алсу поделилась архивным фото 22-летней давности 40-летняя певица Алсу часто радует поклонников свежими фотографиями.
56-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике у зеркала Актриса театра и кино Рената Литвинова сейчас проживает во Франции.
Филипп Киркоров нашел своему 11-летнему сыну будущую невесту 56-летний Филипп Киркоров недавно выступал в Сочи.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.