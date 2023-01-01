Джордж Клуни с супругой в мини-платье попали в объективы фотографов в Венеции

Для 62-летнего голливудского актёра Джорджа Клуни и его 45-летней супруги Амаль Венеция является поистине особенным местом - именно здесь, в одном из самых красивых городов мира, в сентябре 2014 года состоялась их свадьба. Спустя три года, летом 2017-го, в семье родились двойняшки - дочь Элла и сын Александр.Нынешний приезд четы в Венецию может быть связан с церемонией открытия 80-го Венецианского кинофестиваля, которая состоится уже сегодня. В ожидании этого события Джордж и Амаль были замечены на прогулке на одной из улиц города - актёр отдал предпочтение удобной классике, тогда как его супруга была безупречна в мини-платье и туфлях на небольшом каблуке.Также западные издания отмечают, что во время отпуска пара повторила свои свадебные клятвы верности - церемония прошла там же, где была их свадьба 9 лет назад.