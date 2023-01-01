Папарацци засняли отдыхающую в Греции Марго Робби на пляже вместе с мужем

Австралийская актриса отправилась в долгожданный отпуск вместе со своим мужем Томом Акерли.Возлюбленные попали в объективы папарацци на греческом острове Сифнос. Репортеры засняли актрису в слитном кремовом купальнике с глубоким декольте и вырезом на спине. Звезда фильма «Барби» дополнила свой образ массивной золотистой цепочкой и тонкими браслетами.Издание Daily Mail также опубликовало снимок супругов, когда они по пояс находились в воде. Робби и Акерли нежно обнялись и поцеловались.Напомним, Марго и Том познакомились в 2013 году на съемках картины «Французская сюита». Через три года влюбленные обменялись клятвами верности на свадебной церемонии в Австралии.