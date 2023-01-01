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Папарацци засняли отдыхающую в Греции Марго Робби на пляже вместе с мужем

Сегодня, 09:46
33-летняя Марго Робби после мирового турне по случаю выхода фильма «Барби» позволила себе немного отдохнуть.

Папарацци засняли отдыхающую в Греции Марго Робби на пляже вместе с мужем
Австралийская актриса отправилась в долгожданный отпуск вместе со своим мужем Томом Акерли.

Возлюбленные попали в объективы папарацци на греческом острове Сифнос. Репортеры засняли актрису в слитном кремовом купальнике с глубоким декольте и вырезом на спине. Звезда фильма «Барби» дополнила свой образ массивной золотистой цепочкой и тонкими браслетами.

Папарацци засняли отдыхающую в Греции Марго Робби на пляже вместе с мужем


Издание Daily Mail также опубликовало снимок супругов, когда они по пояс находились в воде. Робби и Акерли нежно обнялись и поцеловались.

Папарацци засняли отдыхающую в Греции Марго Робби на пляже вместе с мужем


Напомним, Марго и Том познакомились в 2013 году на съемках картины «Французская сюита». Через три года влюбленные обменялись клятвами верности на свадебной церемонии в Австралии.

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Ключевые слова: Марго Робби, Том Акерли, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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