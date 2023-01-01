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Дочь Анастасии Заворотнюк показала свою бабушку Валентину в день юбилея

Сегодня, 10:52
Несколько дней назад в семье актрисы Анастасии Заворотнюк отмечали важный праздник.

Дочь Анастасии Заворотнюк показала свою бабушку Валентину в день юбилея
Маме «прекрасной няни» Валентине Борисовне исполнилось 80 лет.

Старшая дочь заслуженной артистки Анна очень близка со своей бабушкой, которую ласково называет «Валек». В честь праздника девушка украсила семейную квартиру букетами цветов и воздушными шарами. В своем блоге 26-летняя модель опубликовала снимки именинницы Валентины Борисовны.

Дочь Анастасии Заворотнюк показала свою бабушку Валентину в день юбилея


«Праздник к нам приходит! Дорогой Валечке 18 лет», — написала Анна.

Стоит отметить, что мама Анастасии Заворотнюк тоже является актрисой. Женщина играла на сцене Астраханского ТЮЗа и всю жизнь прожила в браке с отцом звезды «прекрасной няни» - режиссером Юрием Андреевичем, который скончался в 2014 году.

Дочь Анастасии Заворотнюк показала свою бабушку Валентину в день юбилея


Напомним, вот уже четыре года Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Актриса борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ее дочь Анна вернулась в Москву из Арабских Эмиратов, где обосновалась с мужем, чтобы заботиться о своей матери.

← В Сети обсуждают странное декольте Кс...

Ключевые слова: Анна Заворотнюк, Валентина Заворотнюк, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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