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Молодая жена Константина Ивлева стала телеведущей

Сегодня, 12:38
Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев уже много лет ведет различные кулинарные передачи.

Молодая жена Константина Ивлева стала телеведущей


Его молодая супруга Валерия Куденкова, свадьба с которой состоялась в 2021 году, тоже решила стать телеведущей. Девушка сообщила об этом на своей странице в социальных сетях.

Звездная жена активно ведет свой блог и часто делится с фолловерами интересными моментами из жизни. Несколько дней назад Валерия заявила, что совсем скоро выйдет шоу с ее участием. Более того, Куденкова будет его вести.

Молодая жена Константина Ивлева стала телеведущей


«Совсем скоро вы увидите меня в качестве ведущей программы на одном из ваших любимых каналов. Предстану перед вами в новом амплуа. И еще поделюсь с вами приятными значимыми событиями в нашей жизни», — написала жена Ивлева.

Молодая жена Константина Ивлева стала телеведущей


Валерия пока не стала раскрывать подробности о канале и тематике передачи, но отметила, что «несказанно счастлива» попробовать себя в новой роли.

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Ключевые слова: Валерия Куденкова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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