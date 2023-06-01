Молодая жена Константина Ивлева стала телеведущей

Его молодая супруга Валерия Куденкова, свадьба с которой состоялась в 2021 году, тоже решила стать телеведущей. Девушка сообщила об этом на своей странице в социальных сетях.Звездная жена активно ведет свой блог и часто делится с фолловерами интересными моментами из жизни. Несколько дней назад Валерия заявила, что совсем скоро выйдет шоу с ее участием. Более того, Куденкова будет его вести.«Совсем скоро вы увидите меня в качестве ведущей программы на одном из ваших любимых каналов. Предстану перед вами в новом амплуа. И еще поделюсь с вами приятными значимыми событиями в нашей жизни», — написала жена Ивлева.Валерия пока не стала раскрывать подробности о канале и тематике передачи, но отметила, что «несказанно счастлива» попробовать себя в новой роли.