Шарлиз Терон приняла участие в пикантной съемке для рекламы аромата от Dior

Американская актриса является лицом этого бренда уже более 15 лет.На опубликованных кадрах «взрывная блондинка» позировала полностью обнаженной. Стилисты сделали звезде «мокрую» укладку, а визажисты нанесли легкий макияж с акцентом на естественность.На странице бренда появилось и фото Шарлиз со съемок. Актриса позировала с флаконом рекламируемого парфюма в руках.Фанаты звезды незамедлительно принялись обсуждать ее новые фотографии. Многие отметили естественную красоту голливудской актрисы: «У Шарлиз милое лицо», «Необыкновенная женщина», «Отличная фигура», «Великолепное зрелище».