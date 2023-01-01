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Шарлиз Терон приняла участие в пикантной съемке для рекламы аромата от Dior

Сегодня, 10:10
48-летняя Шарлиз Терон приняла участие в съемке для новой композиции J'adore от Christian Dior.

Шарлиз Терон приняла участие в пикантной съемке для рекламы аромата от Dior
Американская актриса является лицом этого бренда уже более 15 лет.

На опубликованных кадрах «взрывная блондинка» позировала полностью обнаженной. Стилисты сделали звезде «мокрую» укладку, а визажисты нанесли легкий макияж с акцентом на естественность.

Шарлиз Терон приняла участие в пикантной съемке для рекламы аромата от Dior


На странице бренда появилось и фото Шарлиз со съемок. Актриса позировала с флаконом рекламируемого парфюма в руках.

Шарлиз Терон приняла участие в пикантной съемке для рекламы аромата от Dior


Фанаты звезды незамедлительно принялись обсуждать ее новые фотографии. Многие отметили естественную красоту голливудской актрисы: «У Шарлиз милое лицо», «Необыкновенная женщина», «Отличная фигура», «Великолепное зрелище».

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Ключевые слова: Шарлиз Терон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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