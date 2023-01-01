Раскритикованный сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа закрыли после первого сезона

Создатели проекта не стали продлевать его на второй сезон, а сама Лили-Роуз Депп столкнулась с критикой из-за участия в столь откровенных съемках.Основные претензии кинокритиков сводятся к обилию откровенных сцен и чрезмерной обнаженности главной героини. Хотя сама Лили-Роуз в интервью признавалась, что ей нравилось участвовать в съемках, ведь это ее «работа, от которой получаешь удовольствие, и даже своего рода терапевтический эффект».После того, как к громкому скандалу в Голливуде подключились феминистки, дело запахло жареным. Многие поклонники Лили-Роуз удивлялись, зачем она вообще согласилась на участие в этом сериале.Ведь ее отец, Джонни Депп, как раз в это время судился с бывшей женой Эмбер Херд по делу о насилии: «Темная история, которая восхваляет насилие», «Куда смотрела Лили-Роуз Депп, зачем она в этом участвовала?», «Это отвратительные возмутительные сцены, позор!», «Самая грязная история любви во всем Голливуде».