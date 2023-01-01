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Раскритикованный сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа закрыли после первого сезона

Сегодня, 09:55
24-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради потерпела неудачу из-за съемок в провальном сериале «Кумир».

Раскритикованный сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа закрыли после первого сезона
Создатели проекта не стали продлевать его на второй сезон, а сама Лили-Роуз Депп столкнулась с критикой из-за участия в столь откровенных съемках.

Основные претензии кинокритиков сводятся к обилию откровенных сцен и чрезмерной обнаженности главной героини. Хотя сама Лили-Роуз в интервью признавалась, что ей нравилось участвовать в съемках, ведь это ее «работа, от которой получаешь удовольствие, и даже своего рода терапевтический эффект».

Раскритикованный сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа закрыли после первого сезона


После того, как к громкому скандалу в Голливуде подключились феминистки, дело запахло жареным. Многие поклонники Лили-Роуз удивлялись, зачем она вообще согласилась на участие в этом сериале.

Раскритикованный сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа закрыли после первого сезона


Ведь ее отец, Джонни Депп, как раз в это время судился с бывшей женой Эмбер Херд по делу о насилии: «Темная история, которая восхваляет насилие», «Куда смотрела Лили-Роуз Депп, зачем она в этом участвовала?», «Это отвратительные возмутительные сцены, позор!», «Самая грязная история любви во всем Голливуде».

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Ключевые слова: Лили-Роуз Депп, Кумир, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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