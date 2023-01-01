Беременная актриса Ольга Кузьмина с сыном попала в аварию

Артистка и ее 10-летний сын Гордей попали в аварию в Москве.По словам актрисы, ДТП произошло, когда она возвращалась домой после шоппинга. Ольга сообщила подписчикам своего блога, что не нарушала правила дорожного движения и во всем виноват водитель «Газели».«Я спокойно ехала в потоке прямо. Водитель "Газели" был справа и начал перестраиваться на мою полосу, не убедившись, что я пропускаю. В итоге в момент перестроения он зацепил бампер, вырвал его и немного проехал с ним дальше», — рассказала Кузьмина.Актриса пожаловалась, что они с сыном ждали сотрудников ДПС больше двух часов. При этом Кузьмина сообщила им о своей беременности и малолетнем ребенке, который все это время находится в машине. Однако к ним все равно никто не поторопился.Более того, Кузьминой даже пришлось самостоятельно приклеивать отломанный бампер на скотч.По ее словам, мужчины даже не предложили беременной актрисе помощь, а просто «стояли и смотрели, как я в своем положении кручусь вокруг машины и нагибаюсь».