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Беременная актриса Ольга Кузьмина с сыном попала в аварию

Сегодня, 10:28
Беременная звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина вчера столкнулась с крупной неприятностью.

Беременная актриса Ольга Кузьмина с сыном попала в аварию
Артистка и ее 10-летний сын Гордей попали в аварию в Москве.

По словам актрисы, ДТП произошло, когда она возвращалась домой после шоппинга. Ольга сообщила подписчикам своего блога, что не нарушала правила дорожного движения и во всем виноват водитель «Газели».

Беременная актриса Ольга Кузьмина с сыном попала в аварию


«Я спокойно ехала в потоке прямо. Водитель "Газели" был справа и начал перестраиваться на мою полосу, не убедившись, что я пропускаю. В итоге в момент перестроения он зацепил бампер, вырвал его и немного проехал с ним дальше», — рассказала Кузьмина.

Актриса пожаловалась, что они с сыном ждали сотрудников ДПС больше двух часов. При этом Кузьмина сообщила им о своей беременности и малолетнем ребенке, который все это время находится в машине. Однако к ним все равно никто не поторопился.

Более того, Кузьминой даже пришлось самостоятельно приклеивать отломанный бампер на скотч.

Беременная актриса Ольга Кузьмина с сыном попала в аварию


По ее словам, мужчины даже не предложили беременной актрисе помощь, а просто «стояли и смотрели, как я в своем положении кручусь вокруг машины и нагибаюсь».

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Ключевые слова: Ольга Кузьмина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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