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Неженатый Алексей Воробьев заявил, что проводит ночи не в одиночестве

Сегодня, 13:46
Про личную жизнь 35-летнего Алексея Воробьева мало что известно.

Неженатый Алексей Воробьев заявил, что проводит ночи не в одиночестве
Певец предпочитает о ней не распространяться, однако редко, но делает исключения. Недавно артист дал интервью журналистам издания «Газета.ру» и рассказал кое-что о себе.

По словам Воробьева, он всецело посвящает себя работе, однако не считает, что только от нее можно получить удовольствие.

«Невозможно получать удовольствие только от работы, несмотря на то, что я очень ее люблю», — отметил артист.

Неженатый Алексей Воробьев заявил, что проводит ночи не в одиночестве


На вопрос про личную жизнь Алексей намекнул журналистам, что серьезных отношений у него нет, однако этот факт еще не о чем не говорит.

«Сейчас у меня нет постоянных отношений, но это не значит, что каждую ночь я провожу в одиночестве», — резюмировал певец.

Неженатый Алексей Воробьев заявил, что проводит ночи не в одиночестве


Кстати, около трех лет назад в Сети появилась новость о романе артиста с врачом Натальей Зубаревой, которая в 2021 году родила ребенка. Имя отца она раскрывать не стала. Лишь спустя время женщина призналась, что отношения с Воробьевым у нее и правда были, но очень давно.

Алексей также встречался с актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной, а также с певицей Викторией Дайнеко.

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Ключевые слова: Алексей Воробьев, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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