Неженатый Алексей Воробьев заявил, что проводит ночи не в одиночестве

Певец предпочитает о ней не распространяться, однако редко, но делает исключения. Недавно артист дал интервью журналистам издания «Газета.ру» и рассказал кое-что о себе.По словам Воробьева, он всецело посвящает себя работе, однако не считает, что только от нее можно получить удовольствие.«Невозможно получать удовольствие только от работы, несмотря на то, что я очень ее люблю», — отметил артист.На вопрос про личную жизнь Алексей намекнул журналистам, что серьезных отношений у него нет, однако этот факт еще не о чем не говорит.«Сейчас у меня нет постоянных отношений, но это не значит, что каждую ночь я провожу в одиночестве», — резюмировал певец.Кстати, около трех лет назад в Сети появилась новость о романе артиста с врачом Натальей Зубаревой, которая в 2021 году родила ребенка. Имя отца она раскрывать не стала. Лишь спустя время женщина призналась, что отношения с Воробьевым у нее и правда были, но очень давно.Алексей также встречался с актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной, а также с певицей Викторией Дайнеко.