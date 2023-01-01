Анна Седокова показала фото с повзрослевшей дочерью Алиной

Недавно Седокова, проживающая в Майами, встретилась со старшей дочкой Алиной, которая проживает и учится в Бостоне. 18-летняя девушка приехала к звездной маме, и они отправились на прогулку, заглянув при этом в ресторан. Компанию Анне и Алине также составила ее подруга Салтана со взрослым сыном.
«Вчера ночью с детьми в ресторане. Взрослые дети, взрослые места. Или несколько плюсов в том, что стала мамой рано», — написала певица в своем блоге.
Примечательно, но Седокова решила скрыть комментарии под своими публикациями, поэтому поклонники не смогли отреагировать на ее новый семейный снимок.