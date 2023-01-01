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Анна Седокова показала фото с повзрослевшей дочерью Алиной

Сегодня, 14:21
40-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова является матерью троих детей.

Анна Седокова показала фото с повзрослевшей дочерью Алиной
Свою старшую дочь Алину певица родила в браке с футболистом Валентином Белькевичем, а младшая наследница Моника появилась на свет от бизнесмена Максима Чернявского. У артистки также есть сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. Сейчас звезда сцены замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Анна Седокова показала фото с повзрослевшей дочерью Алиной


Недавно Седокова, проживающая в Майами, встретилась со старшей дочкой Алиной, которая проживает и учится в Бостоне. 18-летняя девушка приехала к звездной маме, и они отправились на прогулку, заглянув при этом в ресторан. Компанию Анне и Алине также составила ее подруга Салтана со взрослым сыном.

Анна Седокова показала фото с повзрослевшей дочерью Алиной


«Вчера ночью с детьми в ресторане. Взрослые дети, взрослые места. Или несколько плюсов в том, что стала мамой рано», — написала певица в своем блоге.

Примечательно, но Седокова решила скрыть комментарии под своими публикациями, поэтому поклонники не смогли отреагировать на ее новый семейный снимок.

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Ключевые слова: Анна Седокова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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