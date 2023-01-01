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Вечеринка с единорогами: Ханна и Пашу отметили день рождения дочери (фото)

Сегодня, 11:19
Малышке Адриане исполнилось 5 лет.

Вечеринка с единорогами: Ханна и Пашу отметили день рождения дочери (фото)


32-летняя певица Ханна (Анна Иванова) воспитывает двух дочек. Наследницы появились на свет в браке артистки с гендиректором лейбла Black Star Пашу (Павлом Курьяновым). Накануне старшая Адриана праздновала свой пятый день рождения.

Вечеринка с единорогами: Ханна и Пашу отметили день рождения дочери (фото)


В честь столь важного события звездные родители устроили для девочки настоящий праздник. С самого утра Ханна и Пашу всячески радовали именинницу. Родители виновницы торжества украсили дом воздушными шарами и устроили в этих декорациях семейную фотосессию. Адриана нарядилась в платье принцессы и с радостью приняла участие в съемке.

Вечеринка с единорогами: Ханна и Пашу отметили день рождения дочери (фото)


«Как быстро летит время. Когда Адриана была еще в животике, я и не думала, что эта малышка так поменяет нашу жизнь. Она сделала нас самыми счастливыми родителями, которые каждый день гордятся, каждый день удивляются, улыбаются и радуются, а главное — узнают этот мир по-новому», — отметила Ханна.

← Дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала ...

Ключевые слова: Ханна, Павел Курьянов, Пашу, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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