Вечеринка с единорогами: Ханна и Пашу отметили день рождения дочери (фото)

В честь столь важного события звездные родители устроили для девочки настоящий праздник. С самого утра Ханна и Пашу всячески радовали именинницу. Родители виновницы торжества украсили дом воздушными шарами и устроили в этих декорациях семейную фотосессию. Адриана нарядилась в платье принцессы и с радостью приняла участие в съемке.
«Как быстро летит время. Когда Адриана была еще в животике, я и не думала, что эта малышка так поменяет нашу жизнь. Она сделала нас самыми счастливыми родителями, которые каждый день гордятся, каждый день удивляются, улыбаются и радуются, а главное — узнают этот мир по-новому», — отметила Ханна.