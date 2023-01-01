Телеведущая Лера Кудрявцева показала редкое фото со своей невесткой

Первый сын Жан у телеведущей появился, когда ей самой было 18 лет. Молодой человек уже успел обзавестись семьей.Несколько дней назад Лера встретилась со своей невесткой Анастасией и опубликовала совместное фото с ней на странице своего блога. Главные женщины в жизни 33-летнего Жана позировали в парке.Пользователи Сети по достоинству оценили новое фото в блоге Кудрявцевой: «Обе красотки, очень яркие», «Впервые вижу невестку Леры, очень миловидная девушка», «Невестка? Будто две сестры!», «Здорово, что между вами такие теплые отношения, так ведут себя мудрые женщины».Напомним, телеведущая была замужем за барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком с 1990 по 1992 год. В первый год брака на свет появился сын Жан. В 2018 году он и сам стал отцом малыша, которого зовут Лев.