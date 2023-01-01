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Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе

Сегодня, 03:56
Железный Арни поделился подробностями в новом видеообращении.

Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе
76-летний голливудский актёр Арнольд Шварценеггер в своём ролике рассказал, что перед началом съёмок шестой части "Терминатора" (лента "Тёмные судьбы" вышла в мировой прокат в 2019 году) ему потребовалась операция на сердце: "Это было невероятное волнение - я очень переживал, как всё пройдёт, хотя операция в целом несложная" - говорит звезда.

Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе


Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе


И, как выяснилось позже, Шварценеггер волновался не напрасно, ведь оперировавший его хирург допустил ошибку и проткнул стенку сердца, после чего медикам пришлось вести не плановую операцию, а буквально спасать жизнь актёра. Дополнительно осложняло ситуацию внутреннее кровотечение.

Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе


"Когда я очнулся после наркоза, увидел перед собой сразу несколько врачей - они сказали, что всё прошло не так, как они планировали" - признаётся Арни и добавляет, что после операции ему понадобилось много времени для восстановления: "Я хотел как можно скорее покинуть больницу и вернуться на съёмки, поэтому выполнял все рекомендации медиков - много ходил, делал дыхательную гимнастику и другие упражнения. Это была моя третья операция на сердце".

Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе


Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе

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Ключевые слова: Арнольд Шварценеггер, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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