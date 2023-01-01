Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе

76-летний голливудский актёр Арнольд Шварценеггер в своём ролике рассказал, что перед началом съёмок шестой части "Терминатора" (лента "Тёмные судьбы" вышла в мировой прокат в 2019 году) ему потребовалась операция на сердце: "Это было невероятное волнение - я очень переживал, как всё пройдёт, хотя операция в целом несложная" - говорит звезда.И, как выяснилось позже, Шварценеггер волновался не напрасно, ведь оперировавший его хирург допустил ошибку и проткнул стенку сердца, после чего медикам пришлось вести не плановую операцию, а буквально спасать жизнь актёра. Дополнительно осложняло ситуацию внутреннее кровотечение."Когда я очнулся после наркоза, увидел перед собой сразу несколько врачей - они сказали, что всё прошло не так, как они планировали" - признаётся Арни и добавляет, что после операции ему понадобилось много времени для восстановления: "Я хотел как можно скорее покинуть больницу и вернуться на съёмки, поэтому выполнял все рекомендации медиков - много ходил, делал дыхательную гимнастику и другие упражнения. Это была моя третья операция на сердце".