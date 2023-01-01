Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие

Многочисленные гости из блогеров, инфлюенсеров, топовых звезд наслаждались едой, вкусными напитками, подпевали ZIVERT и провожали лето.
По мнению собравшихся, Marie Claire Blogger Party в очередной раз подтвердила, что это одна из самых зажигательных вечеринок и она в очередной раз удалась на славу. Так что, и в следующем году знаменитый медиабренд непременно продолжит традицию осенних мероприятий, а место проведения очередной встречи, как всегда, станет сюрпризом для гостей.
Но это будет в 2024 году, а в этом на вечеринке прекрасно проводили время Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Андрей Малахов и Наталья Шкулева.
Людмила Филиппова,
Анна Хилькевич,
Элина Гейман,
Маргарита Мамун и Аделина Сотникова,
LAPINA,
Севиль,
Наталья Васильева,
Мария Погребняк, Екатерина Величкина,
Мария Кравцова, Влад Лисовец,
Катерина Кейру, Елена Крыгина,
Женя Малахова, Мария Федорова, Карина Нигай и многие другие.