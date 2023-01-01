Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие

Вчера, 22:22
Marie Claire Blogger Party 2023 стала одной из главных вечеринок осени.

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие

Мероприятие проходило в Императорском Яхт-клубе с атмосферным видом на берег Москва-реки со скульптурой Петра I.

Многочисленные гости из блогеров, инфлюенсеров, топовых звезд наслаждались едой, вкусными напитками, подпевали ZIVERT и провожали лето.

По мнению собравшихся, Marie Claire Blogger Party в очередной раз подтвердила, что это одна из самых зажигательных вечеринок и она в очередной раз удалась на славу. Так что, и в следующем году знаменитый медиабренд непременно продолжит традицию осенних мероприятий, а место проведения очередной встречи, как всегда, станет сюрпризом для гостей.

Но это будет в 2024 году, а в этом на вечеринке прекрасно проводили время Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Андрей Малахов и Наталья Шкулева.

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Людмила Филиппова,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Анна Хилькевич,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Элина Гейман,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Маргарита Мамун и Аделина Сотникова,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


LAPINA,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Севиль,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Наталья Васильева,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Мария Погребняк, Екатерина Величкина,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Мария Кравцова, Влад Лисовец,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Катерина Кейру, Елена Крыгина,

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие


Женя Малахова, Мария Федорова, Карина Нигай и многие другие.

Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие

← Даня Милохин рассказал, зачем прилета...

Ключевые слова: Marie Claire Blogger Party 2023

Количество просмотров: 1 599
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Андрей Малахов и Наталья Шкулева организовали Масленицу для жителей Апатит
Анна Вьялицына в необычном фотосете для Marie Claire
Блейк Лайвли в очаровательной фотосессии для Marie Claire
Первая фотосессия Андреа Пежич в женском образе для Marie Claire
Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие Marie Claire Blogger Party 2023 стала одной из главных вечеринок осени.
Даня Милохин рассказал, зачем прилетал в Россию Еще в конце прошлого года Даня Милохин спешно покинул Россию.
Мария Кожевникова рассказала, сколько килограмм набрала за время беременности Недавно 38-летняя Мария Кожевникова сообщила, что готовится стать матерью в четвертый раз.
Олег Майами заявил,что устал от отношений с Айзой Отношения Айзы и Олега Майами длились около года.
«Сначала искала преступников, теперь — таланты»: генеральный директор TenHunter Мария Лобанова подсказала, как найти свое место в жизни О смене профессии сейчас задумываются многие.
Владимир Фриске высказался о новой работе Дмитрия Шепелева С недавних пор Дмитрий Шепелев стал ведущим семейного шоу "В кругу друзей" на канале "Россия 1".
Виктория Боня решила показывать свое лицо за деньги Виктория Боня сделала пластическую операцию, которую многие считают чудовищной ошибкой.
Давид Манукян был госпитализирован 30-летний Давид Манукян рассказал о своих проблемах со здоровьем.
Ксения Собчак высмеяла наряд Ксении Бородиной Недавно Ксения Бородина нелестно высказалась о наряде Ксении Собчак чем ее смертельно обидела.
Бывший муж Бритни Спирс хочет увеличить сумму алиментов Согласно решению суда сыновья Бритни Спирс с раннего детства проживают со своим отцом.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.