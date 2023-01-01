Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие

Мероприятие проходило в Императорском Яхт-клубе с атмосферным видом на берег Москва-реки со скульптурой Петра I.Многочисленные гости из блогеров, инфлюенсеров, топовых звезд наслаждались едой, вкусными напитками, подпевали ZIVERT и провожали лето.По мнению собравшихся, Marie Claire Blogger Party в очередной раз подтвердила, что это одна из самых зажигательных вечеринок и она в очередной раз удалась на славу. Так что, и в следующем году знаменитый медиабренд непременно продолжит традицию осенних мероприятий, а место проведения очередной встречи, как всегда, станет сюрпризом для гостей.Но это будет в 2024 году, а в этом на вечеринке прекрасно проводили время Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Андрей Малахов и Наталья Шкулева.Людмила Филиппова,Анна Хилькевич,Элина Гейман,Маргарита Мамун и Аделина Сотникова,LAPINA,Севиль,Наталья Васильева,Мария Погребняк, Екатерина Величкина,Мария Кравцова, Влад Лисовец,Катерина Кейру, Елена Крыгина,Женя Малахова, Мария Федорова, Карина Нигай и многие другие.