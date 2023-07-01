Клава Кока отмечает первую годовщину с возлюбленным, которого нашла на реалити «Сердце Клавы»

Нетрудно догадаться, что суть передачи заключается в поиске портера по жизни для 27-летней Клавдии Высоковой, которая выступает на сцене под псевдонимом Клава Кока.Уже известно, что девушка нашла на проекте мужчину своей мечты, однако показывать его публике пока нельзя.Реалити-шоу снималось еще весной, поэтому возлюбленные уже вовсю отмечают первую мини-годовщину отношений. На странице в своих социальных сетях Клава опубликовала новое фото с загадочным парнем и поделилась своей радостью.«Седня 3 мес счастья вместе отмечаем)) Как быстро летит время», - сообщила певица.На снимке также есть план праздника. Молодой человек предлагает любимой начать утро с поцелуев и завтрака, далее они отправляются смотреть сюрприз, после кино и прогулка, а в завершении вечера возлюбленных ожидает ужин.