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Клава Кока отмечает первую годовщину с возлюбленным, которого нашла на реалити «Сердце Клавы»

Вчера, 15:03
На телеканале «Пятница!» вовсю идет романтическое реалити-шоу «Сердце Клавы».

Клава Кока отмечает первую годовщину с возлюбленным, которого нашла на реалити «Сердце Клавы»
Нетрудно догадаться, что суть передачи заключается в поиске портера по жизни для 27-летней Клавдии Высоковой, которая выступает на сцене под псевдонимом Клава Кока.

Уже известно, что девушка нашла на проекте мужчину своей мечты, однако показывать его публике пока нельзя.

Клава Кока отмечает первую годовщину с возлюбленным, которого нашла на реалити «Сердце Клавы»


Реалити-шоу снималось еще весной, поэтому возлюбленные уже вовсю отмечают первую мини-годовщину отношений. На странице в своих социальных сетях Клава опубликовала новое фото с загадочным парнем и поделилась своей радостью.

«Седня 3 мес счастья вместе отмечаем)) Как быстро летит время», - сообщила певица.

Клава Кока отмечает первую годовщину с возлюбленным, которого нашла на реалити «Сердце Клавы»


На снимке также есть план праздника. Молодой человек предлагает любимой начать утро с поцелуев и завтрака, далее они отправляются смотреть сюрприз, после кино и прогулка, а в завершении вечера возлюбленных ожидает ужин.

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Ключевые слова: Клава Кока, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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