Клава Кока отмечает первую годовщину с возлюбленным, которого нашла на реалити «Сердце Клавы»

Уже известно, что девушка нашла на проекте мужчину своей мечты, однако показывать его публике пока нельзя.
Реалити-шоу снималось еще весной, поэтому возлюбленные уже вовсю отмечают первую мини-годовщину отношений. На странице в своих социальных сетях Клава опубликовала новое фото с загадочным парнем и поделилась своей радостью.
«Седня 3 мес счастья вместе отмечаем)) Как быстро летит время», - сообщила певица.
На снимке также есть план праздника. Молодой человек предлагает любимой начать утро с поцелуев и завтрака, далее они отправляются смотреть сюрприз, после кино и прогулка, а в завершении вечера возлюбленных ожидает ужин.