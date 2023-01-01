Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Алла Пугачева и Максим Галкин* скромно отпраздновали юбилей детей

Сегодня, 10:52
Несколько дней назад в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) отмечали важный праздник.

Алла Пугачева и Максим Галкин* скромно отпраздновали юбилей детей
Двойняшкам артистов - Лизе и Гарри исполнилось десять лет. Звездный отец поделился фотографиями именинников на странице в своих социальных сетях.

На первом снимке Максим запечатлел дочку в объятиях популярной мамы. Обе буквально светились от счастья.

Алла Пугачева и Максим Галкин* скромно отпраздновали юбилей детей


Далее Галкин* опубликовал свое фото с сыном. Они не стали наряжаться как женская часть семьи, и предстали в более повседневных образах. Впрочем, наряды им были ни к чему, ведь большую часть вечера Максим и Гарри провели у мангала.

Алла Пугачева и Максим Галкин* скромно отпраздновали юбилей детей


«10 лет», — лаконично подписал фото отец семейства.

Напомним, Максим, Алла и их дети уехали из России в Израиль весной 2022 года. Юморист критиковал действия властей на территории Украины, поэтому с тех пор на родине не появлялся.

← 64-летнюю телесваху Ларису Гузееву рас...

Ключевые слова: Максим Галкин, Алла Пугачева, olganews

Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Максим Галкин* обнародовал новое фото с Аллой Пугачевой и детьми в Израиле
Максим Галкин и Алла Пугачёва решили задержаться в Израиле
Алла Пугачева и Максим Галкин ответили на слухи о разладе в семье
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят праздники по отдельности
Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии Супермодель приняла участие в документальном проекте Apple TV+, посвящённом модельному бизнесу.
Агата Муцениеце пожаловалась на Павла Прилучного Агата Муцениеце и Павел Прилучный после развода остались не в лучших отношениях.
Слава Комиссаренко женился 38-летний Слава Комиссаренко сменил свой семейный статус.
Умер Алексей Янин 2ого сентября в сети появились новости о том, что Алексей Янин был экстренно госпитализирован и скончался в больнице не приходя в сознание.
Юлия Высоцкая выложила редкий снимок с 20-летним сыном Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая - дважды мама.
Марат Башаров снова собрался жениться Несколько дней назад 49-летний телеведущий Марат Башаров побывал в студии программы «Жизнь и судьба».
В Сети появились подробности про сбежавшего от военкомата Даню Милохина 21-летний тиктокер Даня Милохин уже больше года обитает за границей.
Инстасамка удивила подписчиков новыми откровенными снимками 23-летняя поп-певица Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) часто удивляет публику.
Стася Милославская впервые прокомментировала женитьбу своего бывшего Александра Петрова На прошлой неделе СМИ облетела горячая новость о неожиданной женитьбе Александра Петрова.
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини 39-летняя бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева часто устраивает горячие фотосессии.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.