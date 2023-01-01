Алла Пугачева и Максим Галкин* скромно отпраздновали юбилей детей

Двойняшкам артистов - Лизе и Гарри исполнилось десять лет. Звездный отец поделился фотографиями именинников на странице в своих социальных сетях.На первом снимке Максим запечатлел дочку в объятиях популярной мамы. Обе буквально светились от счастья.Далее Галкин* опубликовал свое фото с сыном. Они не стали наряжаться как женская часть семьи, и предстали в более повседневных образах. Впрочем, наряды им были ни к чему, ведь большую часть вечера Максим и Гарри провели у мангала.«10 лет», — лаконично подписал фото отец семейства.Напомним, Максим, Алла и их дети уехали из России в Израиль весной 2022 года. Юморист критиковал действия властей на территории Украины, поэтому с тех пор на родине не появлялся.