Любовь Успенская показала коричневые пятна на своем лице

Успенская рассказала фолловерам о забавной ситуации, произошедшей с ней сразу после утреннего пробуждения. Проснувшись, певица обнаружила на своем лице непонятные коричневые пятна и не сразу вспомнила, откуда они появились.
Как оказалось, это был всего лишь шоколад, который расплавился не только по «всей морде» Любови, но и остался на постельном белье.
«Я проснулась в буквальном смысле блондинкой в шоколаде. Тяжелый гастрольный тур подходит к концу, сил мало, поэтому вчера я случайно уснула в обнимку с шоколадкой. Хорошо, что Джуник (собака) не подбежал среди ночи и не стал меня вылизывать», — рассказала Успенская.
Публикация артистки набрала уже более 13 тысяч лайков. В комментариях подписчики в основном подшучивают над Успенской, иронизируя над цветом лакомства и сравнивая его с отходами жизнедеятельности. Впрочем, кто-то даже подумал, что скандально известный хирург Хайдаров опять «что-то натворил».