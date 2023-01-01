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Любовь Успенская показала коричневые пятна на своем лице

Сегодня, 11:33
69-летняя Любовь Успенская не стесняется открыто общаться с подписчиками своего блога.

Любовь Успенская показала коричневые пятна на своем лице
Певица откровенна с аудиторией и иногда показывает себя без макияжа и в не самых удачных ракурсах и образах. Так, к примеру, недавно звезда шансона опубликовала видео из своей спальни.

Успенская рассказала фолловерам о забавной ситуации, произошедшей с ней сразу после утреннего пробуждения. Проснувшись, певица обнаружила на своем лице непонятные коричневые пятна и не сразу вспомнила, откуда они появились.

Любовь Успенская показала коричневые пятна на своем лице


Как оказалось, это был всего лишь шоколад, который расплавился не только по «всей морде» Любови, но и остался на постельном белье.

«Я проснулась в буквальном смысле блондинкой в шоколаде. Тяжелый гастрольный тур подходит к концу, сил мало, поэтому вчера я случайно уснула в обнимку с шоколадкой. Хорошо, что Джуник (собака) не подбежал среди ночи и не стал меня вылизывать», — рассказала Успенская.

Любовь Успенская показала коричневые пятна на своем лице


Публикация артистки набрала уже более 13 тысяч лайков. В комментариях подписчики в основном подшучивают над Успенской, иронизируя над цветом лакомства и сравнивая его с отходами жизнедеятельности. Впрочем, кто-то даже подумал, что скандально известный хирург Хайдаров опять «что-то натворил».

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Ключевые слова: Любовь Успенская, olganews

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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