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Ирина Шейк прошлась по подиуму в соблазнительном наряде

Сегодня, 11:08
Недавно супермодель Ирина Шейк удивила общественность своим видом на модном показе бренда Mowalola.

Ирина Шейк прошлась по подиуму в соблазнительном наряде
Манекенщица появилась на подиуме с подбитым глазом и порезами на лице. Разумеется, все это было частью шоу, но данный перформанс еще какое-то время обсуждали в прессе.

Накануне Шейк, избавившись от фингала, появилась на модном показе Alberta Ferretti в Милане. Супермодель примерила нежно-розовый наряд, который создавал эффект «голого» тела. Струящиеся ленты выгодно смотрелись на загорелой коже Ирины.

Ирина Шейк прошлась по подиуму в соблазнительном наряде


Образ был гармоничен сам по себе, поэтому макияж и дополнительные аксессуары манекенщице не потребовались.

Пользователи Сети отметили колоссальную разницу между этим показом и прошлым.

Ирина Шейк прошлась по подиуму в соблазнительном наряде


Поклонники Шейк активно начали обсуждать ее внешний вид, написав топ-модели множество приятных комплиментов: «Как же Ирине идет минимум косметики», «У нее роскошная кожа», «Мой любимый цвет, такой женственный и загадочный».

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Ключевые слова: Ирина Шейк, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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