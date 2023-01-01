Ирина Шейк прошлась по подиуму в соблазнительном наряде

Накануне Шейк, избавившись от фингала, появилась на модном показе Alberta Ferretti в Милане. Супермодель примерила нежно-розовый наряд, который создавал эффект «голого» тела. Струящиеся ленты выгодно смотрелись на загорелой коже Ирины.
Образ был гармоничен сам по себе, поэтому макияж и дополнительные аксессуары манекенщице не потребовались.
Пользователи Сети отметили колоссальную разницу между этим показом и прошлым.
Поклонники Шейк активно начали обсуждать ее внешний вид, написав топ-модели множество приятных комплиментов: «Как же Ирине идет минимум косметики», «У нее роскошная кожа», «Мой любимый цвет, такой женственный и загадочный».