Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева снялись вместе в купальниках

Накануне в блоге Медведевой появилось новое фото. Фигуристки позировали на снимке сидя на краю бассейна. Евгения предстала в алом бикини спортивного стиля, а Елизавета составила похожий образ, примерив купальник алого, оливкового и черного цветов.
«С легким паром», — подписала кадр Медведева.
Туктамышева, разумеется, поставила лайк совместному снимку с подругой и назвала себя и Евгению «банными кошками».
Фанаты спортсменок обрадовались возможности увидеть их вместе: «Богиня и императрица в сборе», «Две наши королевы льда, вы самые крутые девчонки и по-другому быть не может!», «Ну вот есть они, а потом весь мир».
Кстати, поклонники Евгении Медведевой частенько могут лицезреть пикантные фото любимицы.
В личном блоге фигуристки нет-нет, да и проскальзывают снимки, от которых фолловеры еще надолго остаются под впечатлением.