Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева снялись вместе в купальниках

Сегодня, 15:22
23-летняя фигуристка Евгения Медведева любит баловать подписчиков своего блога пикантными снимками.

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева снялись вместе в купальниках
Правда, на этот раз она прихватила свою подружку по льду Елизавету Туктамышеву. Вместе они решили немного отдохнуть перед насыщенной работой и отправились для этого в банный комплекс.

Накануне в блоге Медведевой появилось новое фото. Фигуристки позировали на снимке сидя на краю бассейна. Евгения предстала в алом бикини спортивного стиля, а Елизавета составила похожий образ, примерив купальник алого, оливкового и черного цветов.

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева снялись вместе в купальниках


«С легким паром», — подписала кадр Медведева.

Туктамышева, разумеется, поставила лайк совместному снимку с подругой и назвала себя и Евгению «банными кошками».

Фанаты спортсменок обрадовались возможности увидеть их вместе: «Богиня и императрица в сборе», «Две наши королевы льда, вы самые крутые девчонки и по-другому быть не может!», «Ну вот есть они, а потом весь мир».

Кстати, поклонники Евгении Медведевой частенько могут лицезреть пикантные фото любимицы.

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева снялись вместе в купальниках


В личном блоге фигуристки нет-нет, да и проскальзывают снимки, от которых фолловеры еще надолго остаются под впечатлением.

← Ксения Собчак ответила на слухи о свое...

Ключевые слова: Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, olganews

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Евгения Медведева официально подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым
У Евгении Медведевой обнаружили коронавирус
Алина Загитова не хочет разговаривать на тему Евгении Медведевой
Евгения Медведева ответила на слухи о намерении выступать за другую страну
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева снялись вместе в купальниках 23-летняя фигуристка Евгения Медведева любит баловать подписчиков своего блога пикантными снимками.
Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности В Сети уже давно ходят слухи о второй беременности светской львицы и телеведущей Ксении Собчак.
Наташа Королева призналась, что Игорь Николаев избегает общения с ней 50-летняя певица Наташа Королева стала гостьей на шоу «Сегодня вечером».
Дочь Любови Успенской выложила новое фото в пикантном наряде 33-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина активно покоряет сцену.
Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе 45-летняя актриса Ирина Пегова на днях вернулась в столицу после гастролей в Гатчине.
Исполнительница Liza Diez порадовала любителей крутой музыки новинкой "FERRARI" 22 сентября артист и автор-исполнитель Liza Diez выпустила трек “FERRARI”.
Джо Джонас ответил на обвинения Софи Тернер Супругам не удалось разойтись мирно.
Марина Газманова снялась в пикантном виде на пляже 54-летняя супруга Олега Газманова, экономист Марина Газманова, опубликовала в своем блоге пикантные снимки.
Анна Хилькевич показала свой новый дом, купленный за десятки миллионов рублей 36-летняя Анна Хилькевич стала владелицей роскошного особняка, который, по слухам, стоит порядка 40 миллионов рублей.
Максим Галкин* опубликовал новый снимок с Аллой Пугачевой 18 сентября в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) отмечали важный праздник.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.