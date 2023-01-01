Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева снялись вместе в купальниках

Правда, на этот раз она прихватила свою подружку по льду Елизавету Туктамышеву. Вместе они решили немного отдохнуть перед насыщенной работой и отправились для этого в банный комплекс.Накануне в блоге Медведевой появилось новое фото. Фигуристки позировали на снимке сидя на краю бассейна. Евгения предстала в алом бикини спортивного стиля, а Елизавета составила похожий образ, примерив купальник алого, оливкового и черного цветов.«С легким паром», — подписала кадр Медведева.Туктамышева, разумеется, поставила лайк совместному снимку с подругой и назвала себя и Евгению «банными кошками».Фанаты спортсменок обрадовались возможности увидеть их вместе: «Богиня и императрица в сборе», «Две наши королевы льда, вы самые крутые девчонки и по-другому быть не может!», «Ну вот есть они, а потом весь мир».Кстати, поклонники Евгении Медведевой частенько могут лицезреть пикантные фото любимицы.В личном блоге фигуристки нет-нет, да и проскальзывают снимки, от которых фолловеры еще надолго остаются под впечатлением.