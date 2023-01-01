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Деми Ловато поделилась пикантными подробностями своей личной жизни

Сегодня, 09:49
31-летняя американская певица Деми Ловато обладает эффектной внешностью.

Деми Ловато поделилась пикантными подробностями своей личной жизни
Чувствовать себя уверенно ей помогают не только бьюти-рутина и занятия спортом, но и еще кое-что интересное. Подробностям она поделилась с коллегой по сцене Леди Гагой.

По признанию Деми, наибольшую уверенность в себе она чувствует только тогда, когда занята интимной близостью. В другие моменты Ловато подобных чувств не ощущает.

Деми Ловато поделилась пикантными подробностями своей личной жизни


«Думаю, дело в том, что я полностью отдаюсь моменту, не думая о том, какова реальность. Это затуманивает рассудок до конца дня. По крайней мере, у меня так. Это не для всех так», — признавалась девушка.

Кстати, сейчас Деми счастлива в отношениях с 32-летним музыкантом Jute$ (Джордан Лютс). Они познакомились в 2022 году в студии перед записью интервью для одного из телешоу. Певица признавалась, что замуж за бойфренда она пока не собирается, хоть и они обсуждали этот вопрос.

Деми Ловато поделилась пикантными подробностями своей личной жизни


Ловато ранее говорила, что Джордан является для нее самым «потрясающим, забавным, сексуальным и талантливым». Впрочем, она также заявляла, что ждала его «всю жизнь».

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Ключевые слова: Деми Ловато, Леди Гага, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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