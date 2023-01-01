Деми Ловато поделилась пикантными подробностями своей личной жизни

Чувствовать себя уверенно ей помогают не только бьюти-рутина и занятия спортом, но и еще кое-что интересное. Подробностям она поделилась с коллегой по сцене Леди Гагой.По признанию Деми, наибольшую уверенность в себе она чувствует только тогда, когда занята интимной близостью. В другие моменты Ловато подобных чувств не ощущает.«Думаю, дело в том, что я полностью отдаюсь моменту, не думая о том, какова реальность. Это затуманивает рассудок до конца дня. По крайней мере, у меня так. Это не для всех так», — признавалась девушка.Кстати, сейчас Деми счастлива в отношениях с 32-летним музыкантом Jute$ (Джордан Лютс). Они познакомились в 2022 году в студии перед записью интервью для одного из телешоу. Певица признавалась, что замуж за бойфренда она пока не собирается, хоть и они обсуждали этот вопрос.Ловато ранее говорила, что Джордан является для нее самым «потрясающим, забавным, сексуальным и талантливым». Впрочем, она также заявляла, что ждала его «всю жизнь».