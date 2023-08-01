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Даже не извинился: Лада Дэнс рассказала о последствиях недавней аварии

Сегодня, 14:30
57-летняя певица Лада Дэнс в августе этого года попала в аварию.

Даже не извинился: Лада Дэнс рассказала о последствиях недавней аварии
Исполнительница хита «Девочка-ночь» была госпитализирована с переломами ребер и позвонков. Накануне звезда сцены вспомнила про этот инцидент в эфире шоу «Подкаст. Лаб. Неформат».

По словам Дэнс, она ехала на концерт с двумя девушками из своего коллектива, а также знакомым водителем. В какой-то момент их автомобиль врезался в две машины, которые столкнулись до этого. Как оказалось, на дорогу не был выставлен знак аварийной остановки, поэтому произошла трагедия.

Даже не извинился: Лада Дэнс рассказала о последствиях недавней аварии


«Он вообще не тормозил. Непристегнутая, я улетела вперед с заднего сиденья. Сотрясение мозга. Если бы улетела в лобовое, меня бы здесь не было», — рассказала певица.

Лада признается, что до сих пор ощущает непередаваемую боль из-за полученной травмы. У нее также опухает нога.

«Не хочу про это рассказывать, организм все плохое быстро выключает», — отметила она.

Даже не извинился: Лада Дэнс рассказала о последствиях недавней аварии


Артистка рассчитывает получить страховые выплаты за ДТП, а также ждет извинений от водителя, который с момента аварии так с ней и не связался.

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Ключевые слова: Лада Дэнс, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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