Даже не извинился: Лада Дэнс рассказала о последствиях недавней аварии

Исполнительница хита «Девочка-ночь» была госпитализирована с переломами ребер и позвонков. Накануне звезда сцены вспомнила про этот инцидент в эфире шоу «Подкаст. Лаб. Неформат».По словам Дэнс, она ехала на концерт с двумя девушками из своего коллектива, а также знакомым водителем. В какой-то момент их автомобиль врезался в две машины, которые столкнулись до этого. Как оказалось, на дорогу не был выставлен знак аварийной остановки, поэтому произошла трагедия.«Он вообще не тормозил. Непристегнутая, я улетела вперед с заднего сиденья. Сотрясение мозга. Если бы улетела в лобовое, меня бы здесь не было», — рассказала певица.Лада признается, что до сих пор ощущает непередаваемую боль из-за полученной травмы. У нее также опухает нога.«Не хочу про это рассказывать, организм все плохое быстро выключает», — отметила она.Артистка рассчитывает получить страховые выплаты за ДТП, а также ждет извинений от водителя, который с момента аварии так с ней и не связался.