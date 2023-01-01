Шакира сняла в своем клипе няню, которая поймала Жерара Пике за изменой певице

На этот раз 46-летняя колумбийская певица пригласила для съемок клипа ту самую няню, которая когда-то открыла ей глаза на похождения мужа.Недавно артистка выпустила сингл El Jefe, в котором решила упомянуть об отце некогда возлюбленного. Об этом свидетельствуют строчки: «Говорят, нет зла, которое длилось бы дольше ста лет. Но есть еще мой бывший свекор, который не спешит на тот свет».В новой песне Шакира вспомнила и женщину, которая непосредственно связана с ее рухнувшим браком: «Лили Мельгар, эта песня для тебя, ведь тебе не выплатили компенсацию».В Сети быстро выяснили, что речь идет как раз о той самой няне, которая первой узнала про измены Пике. Неверный муж певицы тогда уволил Лили и отказался выплачивать ей выходное пособие.Приятным финалом этой истории является то, что Шакира вернула женщину на работу.