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Шакира сняла в своем клипе няню, которая поймала Жерара Пике за изменой певице

Сегодня, 13:59
С момента расставания Шакиры и Жерара Пике прошло уже больше года, однако упоминания о крахе отношений продолжают всплывать.

Шакира сняла в своем клипе няню, которая поймала Жерара Пике за изменой певице
На этот раз 46-летняя колумбийская певица пригласила для съемок клипа ту самую няню, которая когда-то открыла ей глаза на похождения мужа.

Недавно артистка выпустила сингл El Jefe, в котором решила упомянуть об отце некогда возлюбленного. Об этом свидетельствуют строчки: «Говорят, нет зла, которое длилось бы дольше ста лет. Но есть еще мой бывший свекор, который не спешит на тот свет».

Шакира сняла в своем клипе няню, которая поймала Жерара Пике за изменой певице


В новой песне Шакира вспомнила и женщину, которая непосредственно связана с ее рухнувшим браком: «Лили Мельгар, эта песня для тебя, ведь тебе не выплатили компенсацию».

Шакира сняла в своем клипе няню, которая поймала Жерара Пике за изменой певице


В Сети быстро выяснили, что речь идет как раз о той самой няне, которая первой узнала про измены Пике. Неверный муж певицы тогда уволил Лили и отказался выплачивать ей выходное пособие.

Приятным финалом этой истории является то, что Шакира вернула женщину на работу.

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Ключевые слова: Шакира, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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