Экс-жена Гуфа Айза вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в скандале с Шурой

На шоу телеканала МУЗ-ТВ «Битва поколений» артисты сцепились в словесной перепалке из-за того, что 21-летняя девушка якобы заняла место Ларисы Долиной в жюри.Александр Медведев (настоящее имя исполнителя хита «Ты не верь слезам») жестко высказался в адрес молодой звезды.«Теперь ты сидишь буквально на месте Ларисы Долиной. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся», — заявил певец.Валя еле сдерживала слезы от обидных слов Шуры. Девушка, непонимающая, за что на нее так взъелся Медведев, крепко вцепилась в руку Николая Баскова, но в конечном итоге все-таки заплакала.Мимо этого скандала не смогла пройти вездесущая экс-супруга рэпера Гуфа Айза. Женщина встала на защиту Вали Карнавал.«Увидела это видео и возмутилась! Как же хочется, чтобы взрослые люди, которые когда-то давно были крупными звездами (ну, крупная в масштабе возможного), подавали пример подрастающему поколению артистов. Чтобы именно на своем опыте, на своих ошибках учить не зазнаваться, как справляться со звездной болезнью и многое другое, что происходит в шоу-бизнесе. Но нет! Этих стариков вечно откапывают, тащат в телевизор и позволяют хамить людям! Фу, Шура!» — написала рассерженная блогерша.Айза также заявила, что некоторым артистам пора перестать вести себя инфантильно и уже достойно уходить со сцены, а не «быть клоуном, как многие в шоу-бизнесе».