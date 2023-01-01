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Экс-жена Гуфа Айза вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в скандале с Шурой

Сегодня, 11:48
Не так давно в Сети появились кадры конфликта тиктокерши Вали Карнавал и певца Шуры.

Экс-жена Гуфа Айза вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в скандале с Шурой
На шоу телеканала МУЗ-ТВ «Битва поколений» артисты сцепились в словесной перепалке из-за того, что 21-летняя девушка якобы заняла место Ларисы Долиной в жюри.

Александр Медведев (настоящее имя исполнителя хита «Ты не верь слезам») жестко высказался в адрес молодой звезды.

«Теперь ты сидишь буквально на месте Ларисы Долиной. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся», — заявил певец.

Валя еле сдерживала слезы от обидных слов Шуры. Девушка, непонимающая, за что на нее так взъелся Медведев, крепко вцепилась в руку Николая Баскова, но в конечном итоге все-таки заплакала.

Экс-жена Гуфа Айза вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в скандале с Шурой


Мимо этого скандала не смогла пройти вездесущая экс-супруга рэпера Гуфа Айза. Женщина встала на защиту Вали Карнавал.

«Увидела это видео и возмутилась! Как же хочется, чтобы взрослые люди, которые когда-то давно были крупными звездами (ну, крупная в масштабе возможного), подавали пример подрастающему поколению артистов. Чтобы именно на своем опыте, на своих ошибках учить не зазнаваться, как справляться со звездной болезнью и многое другое, что происходит в шоу-бизнесе. Но нет! Этих стариков вечно откапывают, тащат в телевизор и позволяют хамить людям! Фу, Шура!» — написала рассерженная блогерша.

Экс-жена Гуфа Айза вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в скандале с Шурой


Айза также заявила, что некоторым артистам пора перестать вести себя инфантильно и уже достойно уходить со сцены, а не «быть клоуном, как многие в шоу-бизнесе».

← Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненк...

Ключевые слова: Айза Анохина, Валя Карнавал, Шура, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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