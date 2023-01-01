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Анфиса Чехова выложила совместное фото с подросшим сыном от бывшего мужа

Сегодня, 13:09
45-летняя телеведущая Анфиса Чехова недолго находилась в браке с отцом своего ребенка Гурамом Баблишвили.

Анфиса Чехова выложила совместное фото с подросшим сыном от бывшего мужа
Первенца Соломона артистка родила в 2012 году и сейчас воспитывает его в одиночку. Женщина не препятствует их общению и без проблем отпускает мальчика в Грузию, на родину актера.

Несколько дней назад в блоге Чеховой появилось новое фото с повзрослевшим ребенком. Кадр был сделан на закрытой премьере семейного фильма Антона Богданова «Иван Семенов. Большой поход». Рядом с Соломоном Анфиса выглядела скорее как сестра. Телеведущая вместе с сыном выбрали молодежные образы.

Анфиса Чехова выложила совместное фото с подросшим сыном от бывшего мужа


Чехова, опубликовав снимок в своем блоге, рассказала, что сын не очень любит фотографироваться.

«Каждый раз, когда мы с Солом оказываемся на Красной дорожке под прицелом фотокамер, он начинает корчить рожицы, а на мою просьбу: "Сделай пожалуйста нормальное лицо" он делает вот такое несчастное лицо, как будто за спиной я приставила ему дуло пистолета и заставляю сниматься», - пожаловалась Анфиса.

Фолловеры телеведущей отметили, что Соломон ведет себя как вполне обычный подросток. Впрочем, многие вообще не заметили в мальчике что-то странное: «Какой красивый у вас сын растет», «Нормальное лицо. Серьезный мужчина», «Прекрасное выражение лица у Сола».

Анфиса Чехова выложила совместное фото с подросшим сыном от бывшего мужа

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Ключевые слова: Анфиса Чехова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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