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Роман Костомаров опубликовал кадры прогулки с женой в Сочи

Сегодня, 13:51
У 46-летнего фигуриста Романа Костомарова, похоже, все налаживается.

Роман Костомаров опубликовал кадры прогулки с женой в Сочи
После череды перенесенных ампутаций олимпийский чемпион постепенно возвращается к своей обычной жизни. Его жене, 39-летней Оксане Домниной, тоже было несладко все это время. Но, несмотря ни на что, возлюбленные мужественно преодолели все трудности.

До конца сентября супруги будут находиться в Сочи, где проходит шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В свободное время Роман и Оксана прогуливаются по улицам города и наслаждаются живописными видами юга России. Накануне в блоге Костомарова появились кадры с одного из таких променадов.

Роман Костомаров опубликовал кадры прогулки с женой в Сочи


Судя по видео, у спортсмена неплохо получается передвигаться и даже бегать на протезах.

Роман Костомаров опубликовал кадры прогулки с женой в Сочи


Поклонники фигуриста пришли в восторг от его мужества, а также в очередной раз восхитились Оксаной: «Вау, так круто. Один Роман только знает, сколько труда стоит за этой легкой пробежкой. Лучший», «Роман может все! Это даже не обсуждается. А вот Оксана... Трудно передать словами восхищение этой хрупкой женщиной...», «Вы супер. Вы пример. Здорово. Оксаночка, Вами восторгаюсь. Вы настоящая поддержка для своего мужа. Вместе вы сила».

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Ключевые слова: Роман Костомаров, Оксана Домнина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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