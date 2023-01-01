Роман Костомаров опубликовал кадры прогулки с женой в Сочи

После череды перенесенных ампутаций олимпийский чемпион постепенно возвращается к своей обычной жизни. Его жене, 39-летней Оксане Домниной, тоже было несладко все это время. Но, несмотря ни на что, возлюбленные мужественно преодолели все трудности.До конца сентября супруги будут находиться в Сочи, где проходит шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В свободное время Роман и Оксана прогуливаются по улицам города и наслаждаются живописными видами юга России. Накануне в блоге Костомарова появились кадры с одного из таких променадов.Судя по видео, у спортсмена неплохо получается передвигаться и даже бегать на протезах.Поклонники фигуриста пришли в восторг от его мужества, а также в очередной раз восхитились Оксаной: «Вау, так круто. Один Роман только знает, сколько труда стоит за этой легкой пробежкой. Лучший», «Роман может все! Это даже не обсуждается. А вот Оксана... Трудно передать словами восхищение этой хрупкой женщиной...», «Вы супер. Вы пример. Здорово. Оксаночка, Вами восторгаюсь. Вы настоящая поддержка для своего мужа. Вместе вы сила».