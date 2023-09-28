Папарацци засняли модель Хейли Бибер в пикантном образе без юбки

Девушка часто экспериментирует с нарядами и демонстрирует это на публике. Ну а новые снимки папарацци - прямое тому подтверждение.Несколько дней назад уличные репортеры издания Page Six подловили Хейли на прогулке по улочкам Парижа.В объективы фотокамер модель попала в весьма интересном и пикантном образе, который состоял из бежевой водолазки и черных высоких трусов поверх прозрачных колготок. Чтобы уж совсем не смущать публику, Бибер накинула просторный кожаный тренч черного цвета.Читатели издания принялись обсуждать столь экстравагантный выход супруги артиста. Многие посчитали, что Хейли умело скомбинировала детали в своем образе: «Ноги от ушей! Но юбка-то где?», «Когда не погладила юбку, а look уже готов», «Звезда без юбки, но в плаще. Хейли такое можно».