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Папарацци засняли модель Хейли Бибер в пикантном образе без юбки

Сегодня, 10:02
26-летняя американская модель и жена Джастина Бибера Хейли обожает откровенные образы.

Папарацци засняли модель Хейли Бибер в пикантном образе без юбки
Девушка часто экспериментирует с нарядами и демонстрирует это на публике. Ну а новые снимки папарацци - прямое тому подтверждение.

Несколько дней назад уличные репортеры издания Page Six подловили Хейли на прогулке по улочкам Парижа.

Папарацци засняли модель Хейли Бибер в пикантном образе без юбки


В объективы фотокамер модель попала в весьма интересном и пикантном образе, который состоял из бежевой водолазки и черных высоких трусов поверх прозрачных колготок. Чтобы уж совсем не смущать публику, Бибер накинула просторный кожаный тренч черного цвета.

Папарацци засняли модель Хейли Бибер в пикантном образе без юбки


Читатели издания принялись обсуждать столь экстравагантный выход супруги артиста. Многие посчитали, что Хейли умело скомбинировала детали в своем образе: «Ноги от ушей! Но юбка-то где?», «Когда не погладила юбку, а look уже готов», «Звезда без юбки, но в плаще. Хейли такое можно».

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Ключевые слова: Хейли Бибер, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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