Павел Прилучный и Зепюр Брутян восстанавливают здоровье в пансионате

Подписчики тогда гадали, неужели супруги вновь отправились в путешествие с пятимесячным сыном Микаэлем. Но, как оказалось, фолловеры немного ошибались.На странице своего блога 27-летняя актриса призналась, что их семья отправилась вовсе не на райские острова, а в Казань. И остановились они не в шикарном отеле, а в оздоровительном пансионате. Зепюр рассказала, что ближайшие несколько дней они с Павлом будут восстанавливать здоровье.«Я не помню, когда последний раз у мужа был выходной. А если и был, то лежа с температурой. Поэтому мы, не задумываясь, приехали на check up/detox и восстановление организма», — сообщила поклонникам Брутян.Вероятно, августовская поездка на Мальдивы прошла на ура. Звезда сериала «Мажор» собрал тогда всю семью, включая и детей от Агаты Муцениеце, и отправился в путешествие. Впрочем, бывшая жена Прилучного после такой длительной разлуки с наследниками больше не хочет их никуда отпускать, поскольку Тимофей и Мия редко выходили с ней на связь.