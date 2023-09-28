Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Павел Прилучный и Зепюр Брутян восстанавливают здоровье в пансионате

Сегодня, 11:00
Пару дней назад жена Павла Прилучного Зепюр Брутян заинтриговала поклонников фотографией из самолета.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян восстанавливают здоровье в пансионате
Подписчики тогда гадали, неужели супруги вновь отправились в путешествие с пятимесячным сыном Микаэлем. Но, как оказалось, фолловеры немного ошибались.

На странице своего блога 27-летняя актриса призналась, что их семья отправилась вовсе не на райские острова, а в Казань. И остановились они не в шикарном отеле, а в оздоровительном пансионате. Зепюр рассказала, что ближайшие несколько дней они с Павлом будут восстанавливать здоровье.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян восстанавливают здоровье в пансионате


«Я не помню, когда последний раз у мужа был выходной. А если и был, то лежа с температурой. Поэтому мы, не задумываясь, приехали на check up/detox и восстановление организма», — сообщила поклонникам Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян восстанавливают здоровье в пансионате


Вероятно, августовская поездка на Мальдивы прошла на ура. Звезда сериала «Мажор» собрал тогда всю семью, включая и детей от Агаты Муцениеце, и отправился в путешествие. Впрочем, бывшая жена Прилучного после такой длительной разлуки с наследниками больше не хочет их никуда отпускать, поскольку Тимофей и Мия редко выходили с ней на связь.

← Дочь Моники Беллуччи и Венсана Кассел...

Ключевые слова: Павел Прилучный, Зепюр Брутян, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов
Павел Прилучный отправился в жаркий Дубай без Зепюр Брутян и их маленького сына
Зепюр Брутян показала фото новорожденного сына на прогулке со свекровью
Зепюр Брутян и Павел Прилучный впервые вышли на прогулку с общим сыном Микаэлем
Павел Прилучный и Зепюр Брутян восстанавливают здоровье в пансионате Пару дней назад жена Павла Прилучного Зепюр Брутян заинтриговала поклонников фотографией из самолета.
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на модном показе в Париже Итальянская модель и по совместительству дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи Дева Кассель успешно строит карьеру манекенщицы.
Папарацци засняли модель Хейли Бибер в пикантном образе без юбки 26-летняя американская модель и жена Джастина Бибера Хейли обожает откровенные образы.
Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue в редком розовом образе 48-летняя актриса рассказала об открытии модной студии Atelier Jolie.
Валерии Чекалиной назначили штраф в размере 124 миллионов рублей Пол года назад жизнь Валерии Чекалиной и Артема Чекалина сильно изменилась.
Виктория Боня готова вернуть деньги недовольным подписчикам Несколько дней назад Виктория Боня создала платный Телеграм-канал, куда можно было вступить, заплатив 1300 рублей.
Дмитрий Шепелев поделился совместным фото с повзрослевшим сыном от Жанны Фриске 40-летний телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает сына от умершей в 2015 году Жанны Фриске.
Роман Костомаров опубликовал кадры прогулки с женой в Сочи У 46-летнего фигуриста Романа Костомарова, похоже, все налаживается.
Анфиса Чехова выложила совместное фото с подросшим сыном от бывшего мужа 45-летняя телеведущая Анфиса Чехова недолго находилась в браке с отцом своего ребенка Гурамом Баблишвили.
"Кто еще не понял": Мария Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка Два дня назад Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.