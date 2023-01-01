Звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева рассказала, что французы думают о русских девушках

41-летняя звезда скетч-шоу «6 кадров» Ирина Медведева уже пять лет живет в Париже. В столицу Франции актриса переехала сразу после свадьбы с бизнесменом Гийомом Буше. За границей она родила сына Савелия, а спустя два года – дочь Есению.Недавно Ирина дала интервью журналистам издания Lady.mail.ru. В ходе беседы Медведева поделилась своими наблюдениями относительно разницы менталитетов. По словам актрисы, у нее, в отличии от многих французских пар, с мужем бюджет общий. Именно финансовый аспект отталкивает мужчин от отношений с русскими девушками.«Во Франции сформировалось такое клише, что русские девушки, приезжая сюда, стремятся встретить богатого француза и сесть ему на шею. Поэтому многие и побаиваются их», — высказалась Медведева.