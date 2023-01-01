Звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева рассказала, что французы думают о русских девушках

Недавно Ирина дала интервью журналистам издания Lady.mail.ru. В ходе беседы Медведева поделилась своими наблюдениями относительно разницы менталитетов. По словам актрисы, у нее, в отличии от многих французских пар, с мужем бюджет общий. Именно финансовый аспект отталкивает мужчин от отношений с русскими девушками.
«Во Франции сформировалось такое клише, что русские девушки, приезжая сюда, стремятся встретить богатого француза и сесть ему на шею. Поэтому многие и побаиваются их», — высказалась Медведева.