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26-летняя невестка Кристины Орбакайте устроила фотосессию в купальнике

Сегодня, 12:30
Уже больше года Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой проживают в США.

26-летняя невестка Кристины Орбакайте устроила фотосессию в купальнике
Возлюбленные обосновались в Лос-Анджелесе, где сын Кристины Орбакайте занимается режиссерством, в то время как дама его сердца радует подписчиков своего блога разнообразными фотосессиями.

Так, к примеру, накануне на странице 26-летней девушки в социальных сетях появились новые горячие снимки. Алена продемонстрировала подтянутую фигуру в черном бикини с геометричным принтом. На невестке Орбакайте были также белые джинсы, которые она расстегнула перед камерой.

26-летняя невестка Кристины Орбакайте устроила фотосессию в купальнике


Поклонники Алены ее смелую фотосессию оценили большим количеством лайков, комментариев и «огонечков».

26-летняя невестка Кристины Орбакайте устроила фотосессию в купальнике


Напомним, Никита Пресняков связал себя узами брака в июле 2017 года. Краснова (девичья фамилия девушки) ранее признавалась, что сильно ревновала супруга, однако этот этап они успешно прошли и со временем научились не давать друг другу поводов для беспокойств.

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Ключевые слова: Алена Краснова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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