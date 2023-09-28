26-летняя невестка Кристины Орбакайте устроила фотосессию в купальнике

Возлюбленные обосновались в Лос-Анджелесе, где сын Кристины Орбакайте занимается режиссерством, в то время как дама его сердца радует подписчиков своего блога разнообразными фотосессиями.Так, к примеру, накануне на странице 26-летней девушки в социальных сетях появились новые горячие снимки. Алена продемонстрировала подтянутую фигуру в черном бикини с геометричным принтом. На невестке Орбакайте были также белые джинсы, которые она расстегнула перед камерой.Поклонники Алены ее смелую фотосессию оценили большим количеством лайков, комментариев и «огонечков».Напомним, Никита Пресняков связал себя узами брака в июле 2017 года. Краснова (девичья фамилия девушки) ранее признавалась, что сильно ревновала супруга, однако этот этап они успешно прошли и со временем научились не давать друг другу поводов для беспокойств.