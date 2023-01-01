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Красотка в красном: Кайли Дженнер вышла в свет с новой прической

Сегодня, 10:54
26-летняя сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер - популярная в Америке модель.

Красотка в красном: Кайли Дженнер вышла в свет с новой прической
Поэтому появление девушки на Неделе моды в Париже мало кого удивило. Чего не скажешь о ее новом образе.

Несколько дней назад светская львица Кайли посетила показ Acne Studios. На фэшн-шоу Дженнер блеснула стройной фигурой в ярко-красном облегающем платье с рюшами на подоле. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» дополнила свой образ сумочкой и черными солнцезащитными очками в стилистике ретро.

Красотка в красном: Кайли Дженнер вышла в свет с новой прической


На мероприятии Кайли представила общественности и новую прическу. Девушка отстригла «рваную» челку, которую ранее носила ее старшая сестра Ким.

Красотка в красном: Кайли Дженнер вышла в свет с новой прической


Поклонники образ модели оценили и оставили под опубликованными снимками множество приятных комплиментов: «Алый очень идет жгучим брюнеткам!», «Роковая девушка», «Стильный образ, мне нравится», «Тимоти Шаламе очень повезло».

Кстати, последние несколько месяцев Кайли Дженнер встречается с актером Тимоти Шаламе. Про эти отношения впервые заговорили после совместных фотографий звезд во время отдыха. Официально они подтвердили свой роман в начале сентября, когда пришли вместе на финальный матч US Open.

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Ключевые слова: Кайли Дженнер, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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