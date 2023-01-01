Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца

Сегодня, 13:33
54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон стала героиней новой модной съемки.

Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца
Звезда культового сериала «Друзья» приняла участие в фотосессии для обложки свежего номера журнала CR Fashion Book.

Бывшая жена Брэда Питта сменила несколько образов. На первом снимке Дженнифер позировала в черном бюстгальтере, брюках и галстуке. Образ был дополнен укороченной рубашкой.

Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца


Во время съемки Энистон пообщалась с журналистами и рассказала им о секретах своей фигуры. По словам актрисы, главное - правильно питаться, заниматься спортом и спать.

Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца


Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца


На странице в своих социальных сетях Дженнифер опубликовала снимки и поблагодарила за съемку всех причастных. В частности, знаменитость отметила главу и основательницу журнала Карин Ройтфельд. По словам актрисы, работать с ней «было ее мечтой».

Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца


Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца

← Настасья Самбурская возмутилась внеш...

Ключевые слова: Дженнифер Энистон, olganews

Количество просмотров: 429
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: CR Fashion Book

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
54-летняя Дженнифер Энистон снялась для глянца и поделилась личным
Поклонники уверены в воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Анджелина Джоли пришла в ярость, когда узнала об общении Брэда Питта с Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон снялась в романтической фотосессии для Harper's Bazaar
Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли в пикантном платье появилась на свадьбе друга 40-летняя актриса Мерьем Узерли запомнилась телезрителям как Хюррем-султан из культового сериала «Великолепный век».
Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца 54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон стала героиней новой модной съемки.
Настасья Самбурская возмутилась внешнему виду 40-летних мужчин и женщин 36-летняя актриса Настасья Самбурская тщательно следит за своим телом и здоровьем.
Экс-жена Тимура Родригеза впервые высказалась о разводе с шоуменом В начале сентября 43-летний шоумен Тимур Родригез объявил о разводе с женой Анной.
Ани Лорак отпраздновала юбилей на сцене Крокус Сити Холла в Москве 27 сентября певица Ани Лорак отмечала важный праздник - день своего 45-летия.
Рита Дакота выложила переписку с бывшим мужем Рита Дакота и Влад Соколовский развелись с громким скандалом.
Бритни Спирс высказалась о своем танце с ножами Несколько дней назад Бритни Спирс выложила в сеть очередное танцевальное видео.
Айза заступилась за Викторию Боню Виктория Боня после пластики подверглась критики в сети.
Инстасамка поделилась честным фото без макияжа и фильтров 23-летняя певица Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) часто удивляет подписчиков своего блога.
Красотка в красном: Кайли Дженнер вышла в свет с новой прической 26-летняя сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер - популярная в Америке модель.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.