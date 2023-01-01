Дженнифер Энистон украсила обложку модного глянца

Звезда культового сериала «Друзья» приняла участие в фотосессии для обложки свежего номера журнала CR Fashion Book.Бывшая жена Брэда Питта сменила несколько образов. На первом снимке Дженнифер позировала в черном бюстгальтере, брюках и галстуке. Образ был дополнен укороченной рубашкой.Во время съемки Энистон пообщалась с журналистами и рассказала им о секретах своей фигуры. По словам актрисы, главное - правильно питаться, заниматься спортом и спать.На странице в своих социальных сетях Дженнифер опубликовала снимки и поблагодарила за съемку всех причастных. В частности, знаменитость отметила главу и основательницу журнала Карин Ройтфельд. По словам актрисы, работать с ней «было ее мечтой».