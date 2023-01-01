Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли в пикантном платье появилась на свадьбе друга

Несколько дней назад, к примеру, лучший друг Мерьем женился. Турецкий предприниматель Атасай Керем связал себя узами брака с Кьярой в Стамбуле. Узерли появилась на праздничном банкете в пикантном светло-зеленом платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло грудь актрисы.
На странице своего блога Мерьем опубликовала снимки с торжества, а в подписи к публикации трогательно поздравила приятеля и его новоиспеченную жену с радостным событием.
Примечательно, что до встречи с невестой Атасай Керем, по слухам, встречался с актрисой Ханде Эрчел. Именно ради предпринимателя девушка якобы и разорвала отношения с Керемом Бюрсином, который вместе с ней снимался в сериале «Постучись в мою дверь».