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Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли в пикантном платье появилась на свадьбе друга

Сегодня, 14:08
40-летняя актриса Мерьем Узерли запомнилась телезрителям как Хюррем-султан из культового сериала «Великолепный век».

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли в пикантном платье появилась на свадьбе друга
Несмотря на то, что из-за рождения двоих детей ее карьера временно приостановлена, знаменитость иногда выходит в свет и появляется на различных мероприятиях.

Несколько дней назад, к примеру, лучший друг Мерьем женился. Турецкий предприниматель Атасай Керем связал себя узами брака с Кьярой в Стамбуле. Узерли появилась на праздничном банкете в пикантном светло-зеленом платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло грудь актрисы.

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли в пикантном платье появилась на свадьбе друга


На странице своего блога Мерьем опубликовала снимки с торжества, а в подписи к публикации трогательно поздравила приятеля и его новоиспеченную жену с радостным событием.

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли в пикантном платье появилась на свадьбе друга


Примечательно, что до встречи с невестой Атасай Керем, по слухам, встречался с актрисой Ханде Эрчел. Именно ради предпринимателя девушка якобы и разорвала отношения с Керемом Бюрсином, который вместе с ней снимался в сериале «Постучись в мою дверь».

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Ключевые слова: Мерьем Узерли, Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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