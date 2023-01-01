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57-летняя Ирина Салтыкова рассказала о своей личной жизни

Сегодня, 10:45
Певица Ирина Салтыкова долгое время являлась одной из самых горячих женщин отечественного шоу-бизнеса.

57-летняя Ирина Салтыкова рассказала о своей личной жизни
Однако статус секс-символа артистку не очень-то и радует. Своими рассуждениями на этот счет она поделилась в беседе со Светланой Бондарчук в ее YouTube-шоу.

По словам 57-летней Ирины, ее личная жизнь находится под угрозой. К ней пристают мужчины, которые своим поведением только отпугивают артистку.

«Ужасные и уроды. Нормальные не подкатывают, к сожалению. Я правду говорю... Ты всю жизнь была замужем, чего тебе знать? А я – нет», − пояснила Салтыкова.

57-летняя Ирина Салтыкова рассказала о своей личной жизни


Певица признается, что спутника жизни у нее на данный момент нет. При этом Ирина еще надеется найти порядочного мужчину, пусть даже и в зрелом возрасте.

«Вдруг лет в 65 найду парня?» — предположила артистка.

Экс-солистка группы «Мираж» также вспомнила про своего бывшего мужа Виктора Салтыкова, брак с которым продлился 8 лет.

57-летняя Ирина Салтыкова рассказала о своей личной жизни


По словам Ирины, это были непростые отношения, которые в итоге сделали ее сильнее. Артист ушел из семьи через 45 дней после смерти отца певицы и оставил ее полностью без денег. Женщина похудела до 47 кг. Выбраться из этой ямы помогали подруги, которые приносили продукты, а также композитор Олег Молчанов.

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Ключевые слова: Ирина Салтыкова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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