57-летняя Ирина Салтыкова рассказала о своей личной жизни

Однако статус секс-символа артистку не очень-то и радует. Своими рассуждениями на этот счет она поделилась в беседе со Светланой Бондарчук в ее YouTube-шоу.По словам 57-летней Ирины, ее личная жизнь находится под угрозой. К ней пристают мужчины, которые своим поведением только отпугивают артистку.«Ужасные и уроды. Нормальные не подкатывают, к сожалению. Я правду говорю... Ты всю жизнь была замужем, чего тебе знать? А я – нет», − пояснила Салтыкова.Певица признается, что спутника жизни у нее на данный момент нет. При этом Ирина еще надеется найти порядочного мужчину, пусть даже и в зрелом возрасте.«Вдруг лет в 65 найду парня?» — предположила артистка.Экс-солистка группы «Мираж» также вспомнила про своего бывшего мужа Виктора Салтыкова, брак с которым продлился 8 лет.По словам Ирины, это были непростые отношения, которые в итоге сделали ее сильнее. Артист ушел из семьи через 45 дней после смерти отца певицы и оставил ее полностью без денег. Женщина похудела до 47 кг. Выбраться из этой ямы помогали подруги, которые приносили продукты, а также композитор Олег Молчанов.