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Анастасия Волочкова похвасталась кольцом с бриллиантом

Сегодня, 11:46
47-летней балерине Анастасии Волочковой часто преподносят дорогостоящие презенты, а она, в свою очередь, хвастается ими.

Анастасия Волочкова похвасталась кольцом с бриллиантом
На этот раз экс-прима Большого театра продемонстрировала роскошное украшение.

Анастасия побывала в студии шоу «Ты не поверишь!» на НТВ и показала кольцо.

Анастасия Волочкова похвасталась кольцом с бриллиантом


«Это бриллиант 4,9 карат, почти 5. Его мне подарил один мой ухажер, теперь ношу украшение под пальцем. Этот человек меня очень любит и восхищается мной, но это не мой молодой человек», — отметила она.

Впрочем, текущий избранник Волочковой нормально относится к подаркам от других мужчин и нисколько не ревнует. По словам артистки, с этим мужчиной она знакома более 8 лет, и в их отношениях, в том числе и интимных, все в полном порядке.

«У меня не только с одним секс 4 раза на дню, бывает по-разному», — поделилась балерина.

Кстати, ради нового возлюбленного Анастасия даже стала посещать косметолога.

Анастасия Волочкова похвасталась кольцом с бриллиантом


Однако процедура иглоукалывания оказалась не совсем ей по душе. Артистка все еще выступает за естественную красоту.

← Поклонники Кейт Бекинсейл раскритико...

Ключевые слова: Анастасия Волочкова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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