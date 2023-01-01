Анастасия Волочкова похвасталась кольцом с бриллиантом

Анастасия побывала в студии шоу «Ты не поверишь!» на НТВ и показала кольцо.
«Это бриллиант 4,9 карат, почти 5. Его мне подарил один мой ухажер, теперь ношу украшение под пальцем. Этот человек меня очень любит и восхищается мной, но это не мой молодой человек», — отметила она.
Впрочем, текущий избранник Волочковой нормально относится к подаркам от других мужчин и нисколько не ревнует. По словам артистки, с этим мужчиной она знакома более 8 лет, и в их отношениях, в том числе и интимных, все в полном порядке.
«У меня не только с одним секс 4 раза на дню, бывает по-разному», — поделилась балерина.
Кстати, ради нового возлюбленного Анастасия даже стала посещать косметолога.
Однако процедура иглоукалывания оказалась не совсем ей по душе. Артистка все еще выступает за естественную красоту.