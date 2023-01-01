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Поклонники Сергея Жигунова вновь сравнили его новую жену с Анастасией Заворотнюк

Сегодня, 14:22
Актер кино и телевидения Сергей Жигунов около двух лет женат на журналистке Виктории Ворожбит.

Поклонники Сергея Жигунова вновь сравнили его новую жену с Анастасией Заворотнюк
Возлюбленные активно демонстрируют личное и семейное счастье на страницах в своих социальных сетях. А вот поклонники «гардемарина» без устали отмечают, что его новая дама сердца очень уж похожа на прежнюю, а именно на Анастасию Заворотнюк.

Главные герои сериала «Моя прекрасная няня» встречались недолго. Жигунов бросил жену ради страстного романа, но вскоре вернулся с повинной. Впрочем, недавно актер вновь ушел от первой супруги Веры Новиковой к новой возлюбленной Виктории.

Поклонники Сергея Жигунова вновь сравнили его новую жену с Анастасией Заворотнюк


Теперь поклонники с особым интересом наблюдают за парой Жигунова и Ворожбит. Пользователи Сети с завидной регулярностью отмечают, что Виктория и звезда «Моей прекрасной няни» похожи, будто сестры. Однако избраннице Сергея такое сравнение явно не по душе, и если ранее она предпочитала не отвечать на нападки, то недавно решила наконец поставить все точки над i.

Поклонники Сергея Жигунова вновь сравнили его новую жену с Анастасией Заворотнюк


«Я похожа на себя и на маму с папой», —ответила раздосадованная женщина.

Впрочем, поклонники Жигунова продолжают считать, что Ворожбит для актера является заменой его настоящей любви, а именно Анастасии Заворотнюк.

Поклонники Сергея Жигунова вновь сравнили его новую жену с Анастасией Заворотнюк

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Ключевые слова: Виктория Ворожбит, Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк, olganews

Количество просмотров: 1 339
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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