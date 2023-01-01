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Российская велнес муза Алла Наумова выступила на международном конгрессе в Беларуси

Сегодня, 14:59
С 19 по 22 сентября в Минске прошел Х Международный Спа и Велнес конгресс (SWIC).

Российская велнес муза Алла Наумова выступила на международном конгрессе в Беларуси
Там выступила известный российский велнес эксперт и нутрициолог Алла Наумова, а её речь о ментальном здоровье стала главным событием мероприятия. Она также представила свою уникальную систему “5 трансформаций”, которая помогает раскрыть полный потенциал человека и достичь всех поставленных целей в кратчайшие сроки.

“Это мой авторский метод, – объясняет Алла. – Он основан на пути, который проходят все успешные люди. Эта система легла в основу моей предстоящей книги-трекера”.

Российская велнес муза Алла Наумова выступила на международном конгрессе в Беларуси


Алла Наумова также является специалистом по развитию когнитивных способностей, основателем проекта Your Muse (Твоя Велнес Муза), членом Национального Общества Диетологов России и Сообщества Академии Науки и Здоровья THSA в Великобритании. За последние годы она внесла значительный вклад в развитие велнеса в России.

Кроме того, Алла регулярно рассказывает о мире ЗОЖа и полезных лайфхаках в журналах Marie Claire, Psychologies, L'officiel, Yoga Journal, Live Organic, Vegetarian и ELLE. А весной этого года известный источник “ОК!” назвал Аллу Наумову восходящей звездой в области велнеса.

“Делиться знаниями и опытом – это как раз моя Миссия, то, в чем я чувствую свой поток и счастье жизни. Человек – это сложная система и ему нужен правильный баланс, правильный путеводный гид, чтобы выйти на новый уровень” – комментирует Алла Наумова.

Российская велнес муза Алла Наумова выступила на международном конгрессе в Беларуси

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Ключевые слова: Алла Наумова

Количество просмотров: 988
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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