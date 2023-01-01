Российская велнес муза Алла Наумова выступила на международном конгрессе в Беларуси

Там выступила известный российский велнес эксперт и нутрициолог Алла Наумова, а её речь о ментальном здоровье стала главным событием мероприятия. Она также представила свою уникальную систему “5 трансформаций”, которая помогает раскрыть полный потенциал человека и достичь всех поставленных целей в кратчайшие сроки.“Это мой авторский метод, – объясняет Алла. – Он основан на пути, который проходят все успешные люди. Эта система легла в основу моей предстоящей книги-трекера”.Алла Наумова также является специалистом по развитию когнитивных способностей, основателем проекта Your Muse (Твоя Велнес Муза), членом Национального Общества Диетологов России и Сообщества Академии Науки и Здоровья THSA в Великобритании. За последние годы она внесла значительный вклад в развитие велнеса в России.Кроме того, Алла регулярно рассказывает о мире ЗОЖа и полезных лайфхаках в журналах Marie Claire, Psychologies, L'officiel, Yoga Journal, Live Organic, Vegetarian и ELLE. А весной этого года известный источник “ОК!” назвал Аллу Наумову восходящей звездой в области велнеса.“Делиться знаниями и опытом – это как раз моя Миссия, то, в чем я чувствую свой поток и счастье жизни. Человек – это сложная система и ему нужен правильный баланс, правильный путеводный гид, чтобы выйти на новый уровень” – комментирует Алла Наумова.