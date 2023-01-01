Звезда ТикТока Юля Гаврилина рассказала о парне, который сломал ей психику

В одном из последних видео девушка разоткровенничалась о личном. Звезда интернета вспомнила о своем бывшем молодом человеке.По словам Юлии, ее первые отношения завязались, когда ей было 16 лет. Возлюбленным девушки стал некий парень по имени Даня Вайнман. Именно с ним у Гаврилиной произошел первый поцелуй, и в последствии завязался серьезный роман. Тиктокерша познакомила молодого человека со своими друзьями и даже с мамой. Однако отношения обернулись крахом, и сейчас Юлия с экс-парнем не общается.Видеоблогерша призналась, что некогда возлюбленный всячески издевался на ней и тем самым нанес серьезную психологическую травму.«Больше мы его не видим с тех пор. Надеюсь, никогда с ним не увидимся. Ну ладно, на самом деле я не держу на него зла. Хотя он не очень приятно поступал со мной, сломал мне психику», — разоткровенничалась девушка.Впрочем, подруга Гаврилиной, вместе с которой она записывала данный видеоролик, оказалась менее милосерда к парню. Девушка призналась, что до сих пор точит на него зуб.Кстати, Юлия некоторое время встречалась с другим тиктокером - Даней Милохиным. С ним, в отличие от первого возлюбленного, девушка поддерживает дружеские отношения.