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Звезда ТикТока Юля Гаврилина рассказала о парне, который сломал ей психику

Сегодня, 10:31
21-летняя тиктокерша Юля Гаврилина активно развивает свои соцсети и канал на YouTube.

Звезда ТикТока Юля Гаврилина рассказала о парне, который сломал ей психику
В одном из последних видео девушка разоткровенничалась о личном. Звезда интернета вспомнила о своем бывшем молодом человеке.

По словам Юлии, ее первые отношения завязались, когда ей было 16 лет. Возлюбленным девушки стал некий парень по имени Даня Вайнман. Именно с ним у Гаврилиной произошел первый поцелуй, и в последствии завязался серьезный роман. Тиктокерша познакомила молодого человека со своими друзьями и даже с мамой. Однако отношения обернулись крахом, и сейчас Юлия с экс-парнем не общается.

Звезда ТикТока Юля Гаврилина рассказала о парне, который сломал ей психику


Видеоблогерша призналась, что некогда возлюбленный всячески издевался на ней и тем самым нанес серьезную психологическую травму.

«Больше мы его не видим с тех пор. Надеюсь, никогда с ним не увидимся. Ну ладно, на самом деле я не держу на него зла. Хотя он не очень приятно поступал со мной, сломал мне психику», — разоткровенничалась девушка.

Впрочем, подруга Гаврилиной, вместе с которой она записывала данный видеоролик, оказалась менее милосерда к парню. Девушка призналась, что до сих пор точит на него зуб.

Звезда ТикТока Юля Гаврилина рассказала о парне, который сломал ей психику


Кстати, Юлия некоторое время встречалась с другим тиктокером - Даней Милохиным. С ним, в отличие от первого возлюбленного, девушка поддерживает дружеские отношения.

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Ключевые слова: Юля Гаврилина, GAVRILINA, olganews

Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Звезда ТикТока Юля Гаврилина рассказала о парне, который сломал ей психику 21-летняя тиктокерша Юля Гаврилина активно развивает свои соцсети и канал на YouTube.
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