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Ляйсан Утяшева раскрыла пикантные подробности жизни с Павлом Волей

Сегодня, 10:01
Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева более 10 лет счастлива в браке с шоуменом Павлом Волей.

Ляйсан Утяшева раскрыла пикантные подробности жизни с Павлом Волей
Несмотря на столь серьезный срок, возлюбленным удалось сохранить искорку в своих отношениях. Несколько дней назад артистка на своем YouTube-канале рассказала, что в этом ей помогает спортивное прошлое.

В беседе с гостьей своего кулинарного шоу Ляйсан призналась, что поддерживает уровень растяжки и гибкости по сей день. Гимнастка буквально пропагандирует здоровый образ жизни, так как именно благодаря ему в паре и сохраняется яркая и активная интимная близость.

Ляйсан Утяшева раскрыла пикантные подробности жизни с Павлом Волей


Телеведущая также заявила, что и ее супруг Павел Воля добавил в свой плотный график занятия спортом. Шоумен выбрал для себя бокс.

«Чем больше он занимается спортом, бегает по утрам – тем лучше качество. Сейчас многие разочаровались, что не такой он совсем плохиш. Сравнить Пашу в начале наших отношений и сейчас — могу сказать, что эта книга только начинает открываться. Когда партнеры друг с другом откровенны, подсказывая, уважая чувства, в этот момент мы очень близкие люди», — разоткровенничалась Ляйсан.

Ляйсан Утяшева раскрыла пикантные подробности жизни с Павлом Волей


Ведущая шоу «Выжить в Дубае» также призналась, что относится к разнообразным интимным приблудам с большим скептицизмом. По ее мнению, игрушки для взрослых лишь создают «визуальный» эффект. Утяшева считает, что именно здоровое и подтянутое тело лучше реагирует на импульсы.

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Ключевые слова: Ляйсан Утяшева, Павел Воля, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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