Стал известен победитель романтического реалити-шоу «Сердце Клавы»

В рамках шоу «Сердце Клавы» за расположение девушки боролись 26 молодых людей. Вчера состоялась премьера последнего выпуска реалити, и Клавдия Высокова (настоящее имя артистки) наконец приняла важное для себя решение.Клава отдала предпочтение 25-летнему блогеру и модели Александру Поверину.Именно фотографии с ним певица выкладывала в своем блоге последние три месяца. Разумеется, для сохранения интриги лицо молодого человека ранее было скрыто, и в соцсетях девушки мелькали лишь разные части его тела.За время своих отношений возлюбленные уже успели попутешествовать. Клавдия и Александр побывали в Санкт-Петербурге, провели отдых на море, а также съездили в парк аттракционов.Поверин, кстати, прокомментировал свою победу на шоу. По словам молодого человека, скрывать отношения с певицей после завершения проекта ему было непросто. Они не посещали публичные места и много времени проводили в домашней обстановке.