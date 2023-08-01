Стал известен победитель романтического реалити-шоу «Сердце Клавы»

Клава отдала предпочтение 25-летнему блогеру и модели Александру Поверину.
Именно фотографии с ним певица выкладывала в своем блоге последние три месяца. Разумеется, для сохранения интриги лицо молодого человека ранее было скрыто, и в соцсетях девушки мелькали лишь разные части его тела.
За время своих отношений возлюбленные уже успели попутешествовать. Клавдия и Александр побывали в Санкт-Петербурге, провели отдых на море, а также съездили в парк аттракционов.
Поверин, кстати, прокомментировал свою победу на шоу. По словам молодого человека, скрывать отношения с певицей после завершения проекта ему было непросто. Они не посещали публичные места и много времени проводили в домашней обстановке.