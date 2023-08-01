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Стал известен победитель романтического реалити-шоу «Сердце Клавы»

Сегодня, 11:00
Вот и подошли к концу поиски возлюбленного для 27-летней певицы Клавы Коки.

Стал известен победитель романтического реалити-шоу «Сердце Клавы»
В рамках шоу «Сердце Клавы» за расположение девушки боролись 26 молодых людей. Вчера состоялась премьера последнего выпуска реалити, и Клавдия Высокова (настоящее имя артистки) наконец приняла важное для себя решение.

Клава отдала предпочтение 25-летнему блогеру и модели Александру Поверину.

Стал известен победитель романтического реалити-шоу «Сердце Клавы»


Именно фотографии с ним певица выкладывала в своем блоге последние три месяца. Разумеется, для сохранения интриги лицо молодого человека ранее было скрыто, и в соцсетях девушки мелькали лишь разные части его тела.

За время своих отношений возлюбленные уже успели попутешествовать. Клавдия и Александр побывали в Санкт-Петербурге, провели отдых на море, а также съездили в парк аттракционов.

Стал известен победитель романтического реалити-шоу «Сердце Клавы»


Поверин, кстати, прокомментировал свою победу на шоу. По словам молодого человека, скрывать отношения с певицей после завершения проекта ему было непросто. Они не посещали публичные места и много времени проводили в домашней обстановке.

Стал известен победитель романтического реалити-шоу «Сердце Клавы»

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Ключевые слова: Клава Кока, Александр Поверин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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