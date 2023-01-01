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Алена Водонаева снялась в костюме со шнуровкой на египетском курорте

Сегодня, 12:03
41-летняя телеведущая и фотомодель Алена Водонаева сейчас отдыхает в жарком Египте.

Алена Водонаева снялась в костюме со шнуровкой на египетском курорте
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На странице в социальных сетях Алены появились горячие кадры ее смелого образа. Телеведущая предстала перед поклонниками в бежевом костюме с пикантной шнуровкой. Водонаева также отказалась от макияжа, который в условиях жаркого египетского климата ей просто ни к чему.

Алена Водонаева снялась в костюме со шнуровкой на египетском курорте


«Египетский муд и жара плюс 38. Сибирским вампирам тяжело дается такой адок», — призналась она.

Алена Водонаева снялась в костюме со шнуровкой на египетском курорте


Поклонники остались в полном восторге от Алены, а в частности от ее костюма: «Я тащусь от этого лука, ты просто огонь», «Костюм топ», «Не оторвать глаз от тебя».

Кстати, в конце августа Водонаева призналась, что весит 62 килограмма при росте 176 сантиметров. Эти цифры не совсем ее устраивают, поэтому даже не отдыхе она старается тщательно следить за своим питанием.

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Ключевые слова: Алена Водонаева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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