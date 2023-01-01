Алена Водонаева снялась в костюме со шнуровкой на египетском курорте

В долгожданный отпуск звезда «Дома-2» отправилась без сына Богдана. Бизнесвумен оставила мальчика с его отцом - Алексеем Малакеевым.На странице в социальных сетях Алены появились горячие кадры ее смелого образа. Телеведущая предстала перед поклонниками в бежевом костюме с пикантной шнуровкой. Водонаева также отказалась от макияжа, который в условиях жаркого египетского климата ей просто ни к чему.«Египетский муд и жара плюс 38. Сибирским вампирам тяжело дается такой адок», — призналась она.Поклонники остались в полном восторге от Алены, а в частности от ее костюма: «Я тащусь от этого лука, ты просто огонь», «Костюм топ», «Не оторвать глаз от тебя».Кстати, в конце августа Водонаева призналась, что весит 62 килограмма при росте 176 сантиметров. Эти цифры не совсем ее устраивают, поэтому даже не отдыхе она старается тщательно следить за своим питанием.