Лиза Арзамасова показала совместный снимок с моложавой мамой

В семейное путешествие звезда сериала «Папины дочки» взяла свою маму Юлию Арзамасову.Несколько дней назад в блоге молодой жены фигуриста Ильи Авербуха появилось новое фото. В кадре Лиза и ее мама позировали в соломенных шляпках. В описании к снимку Арзамасова назвала женщину «королевой».«Раскрывая тему «шляпы». Я бы с удовольствием поставила второй снимок первым, но «кое-кто» был против. На нем королева-мать дает мастер класс по ношению шляпы с большими полями: "Не надо торжественности, доча. Спокойнее, будто ты спать в ней ложишься"», — написала она под фото.Актриса призналась, что в тот день Юлия вообще не хотела фотографироваться из-за того, что накануне обгорела на солнце. Впрочем, поклонники Лизы будто и не заметили загар «малинового цвета» на теле звездной мамы, а наоборот, оставили ей множество приятных комплиментов: «Мама с каждым годом все краше!», «Ваша мама само очарование. Королева, знает толк в женственности», «Ого, какая мама красотка, я подумала, честно, что это подруга!».