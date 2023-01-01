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Лиза Арзамасова показала совместный снимок с моложавой мамой

Сегодня, 13:40
28-летняя актриса театра и кино Лиза Арзамасова недавно отдыхала на курорте в Сочи.

Лиза Арзамасова показала совместный снимок с моложавой мамой
В семейное путешествие звезда сериала «Папины дочки» взяла свою маму Юлию Арзамасову.

Несколько дней назад в блоге молодой жены фигуриста Ильи Авербуха появилось новое фото. В кадре Лиза и ее мама позировали в соломенных шляпках. В описании к снимку Арзамасова назвала женщину «королевой».

Лиза Арзамасова показала совместный снимок с моложавой мамой


«Раскрывая тему «шляпы». Я бы с удовольствием поставила второй снимок первым, но «кое-кто» был против. На нем королева-мать дает мастер класс по ношению шляпы с большими полями: "Не надо торжественности, доча. Спокойнее, будто ты спать в ней ложишься"», — написала она под фото.

Лиза Арзамасова показала совместный снимок с моложавой мамой


Актриса призналась, что в тот день Юлия вообще не хотела фотографироваться из-за того, что накануне обгорела на солнце. Впрочем, поклонники Лизы будто и не заметили загар «малинового цвета» на теле звездной мамы, а наоборот, оставили ей множество приятных комплиментов: «Мама с каждым годом все краше!», «Ваша мама само очарование. Королева, знает толк в женственности», «Ого, какая мама красотка, я подумала, честно, что это подруга!».

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Ключевые слова: Лиза Арзамасова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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