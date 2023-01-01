Анастасия Макеева прокомментировала публичный отказ Светланы Дружининой ее обнять

Там на ковровой дорожке произошел инцидент, который привлек общественное внимание. Анастасия Макеева попыталась обнять режиссера, но та ей отказала. Тут же появились слухи о вражде между женщинами, но актриса их опровергает. По ее словам, Дружинина простто переволновалась перед премьерой."Она очень-очень трепетно относится к тому, как примут ее кино, потому что для нее это очень важно. Она приехала на премьеру фильма дико возбужденной. Со стороны действительно могло показаться, что Дружинина меня оттолкнула. Нет, это не так, она просто не готова была кого-то приветствовать, а сконцентрировалась на конкретной задаче – ответить на вопросы журналистов. И близкие из окружения Светланы Сергеевны это прекрасно понимают. Плюс она достаточно эксцентричная личность", - рассказала Макеева в беседе с VOICE.Ранее случившееся прокомментировала сама Дружинина. Она заявила, что не хотела, чтобы Анастасия наступила ей на мозоль.