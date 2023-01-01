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Анастасия Макеева прокомментировала публичный отказ Светланы Дружининой ее обнять

Сегодня, 18:37
Несколько дней назад состоялась премьера фильма Светланы Дружининой"Гардемарины 1787. Мир".

Анастасия Макеева прокомментировала публичный отказ Светланы Дружининой ее обнять
Там на ковровой дорожке произошел инцидент, который привлек общественное внимание. Анастасия Макеева попыталась обнять режиссера, но та ей отказала. Тут же появились слухи о вражде между женщинами, но актриса их опровергает. По ее словам, Дружинина простто переволновалась перед премьерой.

Анастасия Макеева прокомментировала публичный отказ Светланы Дружининой ее обнять


"Она очень-очень трепетно относится к тому, как примут ее кино, потому что для нее это очень важно. Она приехала на премьеру фильма дико возбужденной. Со стороны действительно могло показаться, что Дружинина меня оттолкнула. Нет, это не так, она просто не готова была кого-то приветствовать, а сконцентрировалась на конкретной задаче – ответить на вопросы журналистов. И близкие из окружения Светланы Сергеевны это прекрасно понимают. Плюс она достаточно эксцентричная личность", - рассказала Макеева в беседе с VOICE.

Ранее случившееся прокомментировала сама Дружинина. Она заявила, что не хотела, чтобы Анастасия наступила ей на мозоль.

Анастасия Макеева прокомментировала публичный отказ Светланы Дружининой ее обнять

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Макеева, Светлана Дружинина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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