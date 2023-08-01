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Алана Мамаева высказалась о Виктории Боне

Вчера, 18:39
Виктория Боня и Алана Мамаева враждуют уже давно.

Алана Мамаева высказалась о Виктории Боне
В последнее время имя бывшей участницы "Дома-2" часто упоминается в СМИ. Недавно она сделала пластику, которую многие считают неудачной. После критики Виктория решила не показывать свое лицо. Алана же решила высказать своем мнение о происходящем с Боней.

Алана Мамаева высказалась о Виктории Боне


"Ой, Боню мне уже жалко, правда. Она ищет одобрения друзей и знакомых, показывая свое лицо, не получает его, расстраивается и сидит плачет. Сама ее персона мне не нравится", - высказалась Мамаева.

Алана Мамаева высказалась о Виктории Боне


Кстати, ранее она уверяла, что операции Виктории сделали по бартеру. Но ее хирург уверяет, что в его клинике нет такой возможности.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня, Алана Мамаева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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