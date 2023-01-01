Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола

Артистка заявляет, что, несмотря на свой возраст, все еще пользуется популярностью у представителей противоположного пола. Недавно исполнительница хита «Школьный роман» дала откровенное интервью журналистам издания «Пятый канал».По словам Натальи, ей часто пишут поклонники с разными предложениями. Так, к примеру, некоторые фанаты приглашают Штурм в любую точку мира на ее выбор. Однако позже выясняется, что они не могут предложить ничего, кроме бюджетных курортов. Такое певице не интересно.Звезда сцены также рассказала про один случай, когда парень, моложе ее на 31 год, предложил Наталье выйти за него замуж. По словам артистки, она тогда сильно удивилась.«Я ему говорю: «Что я маме твоей скажу?» Причем парень хороший такой, образованный и далеко не бедный», – рассказала Штурм.Певица призналась, что поклонников у нее настолько много, что если на каждого мужчину она будет тратить по полчаса своего времени, то ей не хватит и года.По мнению Штурм, ее время — это деньги. Поэтому певица предлагает всем желающим пообщаться с ней как следует раскошелиться. Взамен она готова к обсуждению любых тем.