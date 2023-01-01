Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола

Сегодня, 10:41
57-летняя певица Наталья Штурм часто удивляет поклонников неожиданными откровениями.

Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола

Артистка заявляет, что, несмотря на свой возраст, все еще пользуется популярностью у представителей противоположного пола. Недавно исполнительница хита «Школьный роман» дала откровенное интервью журналистам издания «Пятый канал».

По словам Натальи, ей часто пишут поклонники с разными предложениями. Так, к примеру, некоторые фанаты приглашают Штурм в любую точку мира на ее выбор. Однако позже выясняется, что они не могут предложить ничего, кроме бюджетных курортов. Такое певице не интересно.

Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола


Звезда сцены также рассказала про один случай, когда парень, моложе ее на 31 год, предложил Наталье выйти за него замуж. По словам артистки, она тогда сильно удивилась.

«Я ему говорю: «Что я маме твоей скажу?» Причем парень хороший такой, образованный и далеко не бедный», – рассказала Штурм.

Певица призналась, что поклонников у нее настолько много, что если на каждого мужчину она будет тратить по полчаса своего времени, то ей не хватит и года.

Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола


По мнению Штурм, ее время — это деньги. Поэтому певица предлагает всем желающим пообщаться с ней как следует раскошелиться. Взамен она готова к обсуждению любых тем.

← Певица Клава Кока ответила хейтерам, к...

Ключевые слова: Наталья Штурм, olganews

Количество просмотров: 1 222
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
57-летняя певица Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику
Аморальное поведение Натальи Штурм довело её до беды
Наталья Штурм отправилась на "Дом-2"
Наталья Штурм хочет добиться идеальной фигуры
Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards Это была первая, в своем роде, церемония.
Задолго до пластики: Виктория Боня показала, как выглядела в 17 лет 43-летняя Вика Боня вот уже несколько недель не показывает свое лицо.
Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку 33-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец сейчас отдыхает на жарком курорте.
Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью 59-летняя экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина в последнее время гораздо реже выходит в свет.
Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии Недавно 33-летняя блогерша Ида Галич брала аскезу на алкоголь и вредные продукты.
Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева на телевидении уже давно.
Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола 57-летняя певица Наталья Штурм часто удивляет поклонников неожиданными откровениями.
Певица Клава Кока ответила хейтерам, которые раскритиковали ее нового парня Несколько дней назад завершился показ реалити-шоу «Сердце Клавы».
Яна Кошкина пообщалась с журналистами о своей личной жизни 33-летняя Яна Кошкина недавно снялась в новом сериале Дарьи Мороз.
Мари Краймбрери обсудила личные вопросы в новом интервью с Идой Галич 31-летняя певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) пока еще не обрела спутника жизни и не вышла замуж.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.