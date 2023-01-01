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Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью

Сегодня, 12:28
59-летняя экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина в последнее время гораздо реже выходит в свет.

Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью
Также нечасто она показывает общественности и свою дочку Ксению. Однако недавно певица совершила совместный выход в свет с 21-летней наследницей.

Алена с дочерью посетили премьеру фильма «Дурные деньги». В объективе фотографа Апина позировала в черной полупрозрачной майке без рукавов и синих джинсах.

Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью


После певицу запечатлели с дочерью Ксенией.

Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью


Апина, к слову, никогда не скрывала, что наследница появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Певица долгое время старалась забеременеть самостоятельно, но все попытки заканчивались неудачами. Сама Ксения узнала о своем интересном рождении будучи подростком, и, по словам Алены, она отнеслась к этому нормально.

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Ключевые слова: Алена Апина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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