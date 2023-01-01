Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью

Также нечасто она показывает общественности и свою дочку Ксению. Однако недавно певица совершила совместный выход в свет с 21-летней наследницей.Алена с дочерью посетили премьеру фильма «Дурные деньги». В объективе фотографа Апина позировала в черной полупрозрачной майке без рукавов и синих джинсах.После певицу запечатлели с дочерью Ксенией.Апина, к слову, никогда не скрывала, что наследница появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Певица долгое время старалась забеременеть самостоятельно, но все попытки заканчивались неудачами. Сама Ксения узнала о своем интересном рождении будучи подростком, и, по словам Алены, она отнеслась к этому нормально.