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Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку

Сегодня, 12:53
33-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец сейчас отдыхает на жарком курорте.

Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку
На Мальдивы девушка прилетела недавно и сразу же устроила горячую фотосессию на пляже. Провокационные снимки появились на ее странице в социальных сетях.

Виктория примерила необычный образ, главной фишкой которого является хвост русалки. Второй примечательной деталью стало отсутствие верха от купальника. Экс-участница «Дома-2» дополнила свой необычный костюм большим количеством украшений.

Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку


«Сегодня на Мальдивах рыбный день», — подписала фото Романец.

Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку


Необычная фотосессия девушки очень понравилась ее поклонникам. Фолловеры буквально завалили Викторию комплиментами: «Роскошная! Такую рыбку я бы поймал!», «Шикарно! Мне тоже срочно нужен такой хвост!», «Сексуальная русалочка!».

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Ключевые слова: Виктория Романец, olganews

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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