Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку

Виктория примерила необычный образ, главной фишкой которого является хвост русалки. Второй примечательной деталью стало отсутствие верха от купальника. Экс-участница «Дома-2» дополнила свой необычный костюм большим количеством украшений.
«Сегодня на Мальдивах рыбный день», — подписала фото Романец.
Необычная фотосессия девушки очень понравилась ее поклонникам. Фолловеры буквально завалили Викторию комплиментами: «Роскошная! Такую рыбку я бы поймал!», «Шикарно! Мне тоже срочно нужен такой хвост!», «Сексуальная русалочка!».