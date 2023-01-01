Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку

На Мальдивы девушка прилетела недавно и сразу же устроила горячую фотосессию на пляже. Провокационные снимки появились на ее странице в социальных сетях.Виктория примерила необычный образ, главной фишкой которого является хвост русалки. Второй примечательной деталью стало отсутствие верха от купальника. Экс-участница «Дома-2» дополнила свой необычный костюм большим количеством украшений.«Сегодня на Мальдивах рыбный день», — подписала фото Романец.Необычная фотосессия девушки очень понравилась ее поклонникам. Фолловеры буквально завалили Викторию комплиментами: «Роскошная! Такую рыбку я бы поймал!», «Шикарно! Мне тоже срочно нужен такой хвост!», «Сексуальная русалочка!».