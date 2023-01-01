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Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards

Сегодня, 15:37
Это была первая, в своем роде, церемония.

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards
Церемония в Crocus City Hall была посвящена трендсеттерам, блогерам и фрешменам.

На «красной дорожке», которая в этот раз была бирюзовой, появилось много молодых звезд, пытавшихся поразить своей эпатажностью, но и артисты с опытом от них не отставали. Так Ольга Бузова по дорожке не только прошлась, но еще на ней и полежала.

За победу в номинации «Инфлюенсер года» она поборолись с Оксаной Самойловой и в результате победила. Кстати, Ольга Бузова, забрала еще и статуэтку «Видео года 2023» за свой клип «Верни».

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


А вот семейству Оксаны Самойловой досталась победа в номинации «Пара года».

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Что до других наград, то «Голос блога» забрала Валя Карнавал, «Краш года» – Мэри Гу, в номинации «Дэнс года» награды получили «Винтаж», DVRKLXGHT, ТРАВМА и SKIDRI, которые создали композицию «Плохая девочка»,«Коллаб года» забрали Andro, Mona, Elman, Toni за песню «Зари», «Певцом года» стал Егор Крид. «Певицей года» стала Люся Чеботина, «Хитмейкером года» назвали Мота, «Медиаперсоной года» – Инстасамку.
Ну, а среди гостей премии нельзя было не отметить Анастасию Герц, которая появилась на дорожке в великолепном манто из перьев и серебряном платье и выглядела сногсшибательно.

Надин Серовски в очень сексуальном костюме, состоящем из серебряного лифа и брюк, вновь пришла в компании Яна Пальмачинского, которого называет партнером по косметическому бизнесу. Правда, пара держалась за руки и вела себя в публичном поле совсем не как коллеги.

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


И, конечно, героями этого вечера были не только звезды, которые поднимались на сцену за наградами, но и звезды, которые стали гостями:
Лаура Джугелия, Мот и Мария Мельникова,

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


LAPINA

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Валя Карнавал, Люся Чеботина,

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Людмила Филиппова,

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Ассоль и ST,

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


LYUDMI

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Юлия Годунова, Анна Седокова,

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Аня Покров, Анна Хилькевич,

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Егор Шип, Инстасамка,

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Чина, Вита Чиковани,

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Саша Стоун, Кристина Мкртычян,

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards


Эльдар Джарахов и другие.

Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards

← Задолго до пластики: Виктория Боня пок...

Ключевые слова: ЖАРА Media Awards

Количество просмотров: 1 235
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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