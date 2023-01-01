Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards

Церемония в Crocus City Hall была посвящена трендсеттерам, блогерам и фрешменам.На «красной дорожке», которая в этот раз была бирюзовой, появилось много молодых звезд, пытавшихся поразить своей эпатажностью, но и артисты с опытом от них не отставали. Так Ольга Бузова по дорожке не только прошлась, но еще на ней и полежала.За победу в номинации «Инфлюенсер года» она поборолись с Оксаной Самойловой и в результате победила. Кстати, Ольга Бузова, забрала еще и статуэтку «Видео года 2023» за свой клип «Верни».А вот семейству Оксаны Самойловой досталась победа в номинации «Пара года».Что до других наград, то «Голос блога» забрала Валя Карнавал, «Краш года» – Мэри Гу, в номинации «Дэнс года» награды получили «Винтаж», DVRKLXGHT, ТРАВМА и SKIDRI, которые создали композицию «Плохая девочка»,«Коллаб года» забрали Andro, Mona, Elman, Toni за песню «Зари», «Певцом года» стал Егор Крид. «Певицей года» стала Люся Чеботина, «Хитмейкером года» назвали Мота, «Медиаперсоной года» – Инстасамку.Ну, а среди гостей премии нельзя было не отметить Анастасию Герц, которая появилась на дорожке в великолепном манто из перьев и серебряном платье и выглядела сногсшибательно.Надин Серовски в очень сексуальном костюме, состоящем из серебряного лифа и брюк, вновь пришла в компании Яна Пальмачинского, которого называет партнером по косметическому бизнесу. Правда, пара держалась за руки и вела себя в публичном поле совсем не как коллеги.И, конечно, героями этого вечера были не только звезды, которые поднимались на сцену за наградами, но и звезды, которые стали гостями:Лаура Джугелия, Мот и Мария Мельникова,LAPINAВаля Карнавал, Люся Чеботина,Людмила Филиппова,Ассоль и ST,LYUDMIЮлия Годунова, Анна Седокова,Аня Покров, Анна Хилькевич,Егор Шип, Инстасамка,Чина, Вита Чиковани,Саша Стоун, Кристина Мкртычян,Эльдар Джарахов и другие.