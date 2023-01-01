Регина Тодоренко рассказала о курьезном случае на светском вечере

Правда, иногда, на светских тусовках происходят курьезные ситуации. Как раз об одной из них звезда тревел-шоу «Орел и Решка» рассказала в беседе с журналистами издания «Hello!».Регина вспомнила, как однажды в Японии она купила необычные трусы без завязок, которые прикреплялись к телу с помощью наклеек спереди и сзади. Преимущество этой вещи в том, что она невидима практически под любым нарядом, в том числе и облегающим. Именно в них Тодоренко посетила музыкальную премию и попала в просак. В какой-то момент телеведущая почувствовала, что белье начинает сползать.«Даю интервью и чувствую, что белье начинает сползать. Я ловлю его где-то в области коленок, думая о том, что мне нужно срочно бежать на сцену, ведь я вела премию. Оставшуюся часть вечера я очень старательно ходила, практически семенила, стараясь ничего не потерять», — рассказала Регина.В беседе с журналистами Тодоренко также призналась, что в ее гардеробе очень много неудобных нарядов. Например, маленькое черное платье, которое очень облегает ее фигуру. По нему Регина определяет, сколько килограммов ей необходимо скинуть.