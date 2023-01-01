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Джорджина Родригес появилась на обложках Vogue

Сегодня, 04:35
Возлюбленная Криштиану Роналду снялась сразу для двух обложек культового глянца.

Джорджина Родригес появилась на обложках Vogue
Биография 29-летней Джорджины Родригес Эрнандес фактически похожа на сказку про Золушку - она родилась в Аргентине, затем в юности, после развода родителей, переехала в Европу, где начала заниматься в балетной студии в Мадриде. Однако вскоре такие уроки оказались девушке не по карману, и в поисках заработка она работала официанткой, затем продавщицей, также продолжая самостоятельные занятия танцами.

Джорджина Родригес появилась на обложках Vogue


Джорджина Родригес появилась на обложках Vogue


Накопив средств, Джорджина на несколько месяцев уехала в английский Бристоль - там она подрабатывала гувернанткой и изучала английский язык. Именно это знание впоследствии помогло ей кардинально изменить свою жизнь - вернувшись в Испанию, она была принята на работу в бутик Gucci, где и произошла судьбоносная встреча с самым знаменитым футболистом мира Криштиану Роналду, в то время игравшим за "Реал Мадрид".

Джорджина Родригес появилась на обложках Vogue


Джорджина Родригес появилась на обложках Vogue


Сегодня Vogue называет её "испанкой с огромным числом подписчиков, имя которой знают в любом уголке мира". На своей страничке в одной из популярных соцсетей, где на Родригес подписаны почти 53 миллиона человек, звезда опубликовала снимки обложек. Тема номера звучит как "светлая и тёмная сторона жизни знаменитостей".

Джорджина Родригес появилась на обложках Vogue


Джорджина Родригес появилась на обложках Vogue

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Ключевые слова: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru, Vogue

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