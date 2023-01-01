Джорджина Родригес появилась на обложках Vogue

Накопив средств, Джорджина на несколько месяцев уехала в английский Бристоль - там она подрабатывала гувернанткой и изучала английский язык. Именно это знание впоследствии помогло ей кардинально изменить свою жизнь - вернувшись в Испанию, она была принята на работу в бутик Gucci, где и произошла судьбоносная встреча с самым знаменитым футболистом мира Криштиану Роналду, в то время игравшим за "Реал Мадрид".
Сегодня Vogue называет её "испанкой с огромным числом подписчиков, имя которой знают в любом уголке мира". На своей страничке в одной из популярных соцсетей, где на Родригес подписаны почти 53 миллиона человек, звезда опубликовала снимки обложек. Тема номера звучит как "светлая и тёмная сторона жизни знаменитостей".