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Люся Чеботина усомнилась в правдивости романтических реалити-шоу

Сегодня, 10:51
Совсем недавно 27-летняя певица Клава Кока рассказала миру о новых отношениях.

Люся Чеботина усомнилась в правдивости романтических реалити-шоу
Своего возлюбленного, 25-летнего блогера и модель Александра Поверина, девушка нашла на романтическом реалити-шоу «Сердце Клавы». Однако многим поклонникам и даже коллегам Клавдии Высоковой (настоящее имя артистки) ее выбор не понравился. Высказаться на этот счет решила и исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина.

Девушка появилась на концерте в честь дня рождения музыкального канала МУЗ-ТВ и решила поделиться своим мнением о новом возлюбленном Клавы Коки.

Люся Чеботина усомнилась в правдивости романтических реалити-шоу


По словам Люси, она совершенно не верит с искренность отношений своей коллеги по сцене. Чеботина считает, что шоу из разряда «холостяка» - это абсолютный фейк.

«Я не верю в любовь на экране. Тем более, когда у человека и так есть много подозрений. Потому что лично я, как человек из индустрии, могу сказать, что часто какие-то ухажеры присылают цветы, проявляют знаки внимания. Но интуитивно, даже если тебе кто-то симпатичен, ты не доверяешь на 100%», — рассказала певица в беседе с журналистами.

Люся Чеботина усомнилась в правдивости романтических реалити-шоу


Стоит отметить, что, в отличие от Люси, Ольга Бузова выбор Клавы оценила. Артистка и сама дважды принимала участие в подобных реалити-шоу. Правда, найти ей там так никого и не удалось.

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Ключевые слова: Люся Чеботина, Клава Кока, Александр Поверин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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