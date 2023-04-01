Люся Чеботина усомнилась в правдивости романтических реалити-шоу

Девушка появилась на концерте в честь дня рождения музыкального канала МУЗ-ТВ и решила поделиться своим мнением о новом возлюбленном Клавы Коки.
По словам Люси, она совершенно не верит с искренность отношений своей коллеги по сцене. Чеботина считает, что шоу из разряда «холостяка» - это абсолютный фейк.
«Я не верю в любовь на экране. Тем более, когда у человека и так есть много подозрений. Потому что лично я, как человек из индустрии, могу сказать, что часто какие-то ухажеры присылают цветы, проявляют знаки внимания. Но интуитивно, даже если тебе кто-то симпатичен, ты не доверяешь на 100%», — рассказала певица в беседе с журналистами.
Стоит отметить, что, в отличие от Люси, Ольга Бузова выбор Клавы оценила. Артистка и сама дважды принимала участие в подобных реалити-шоу. Правда, найти ей там так никого и не удалось.